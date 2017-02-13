﻿ Журнал Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Журнал Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей

14.02.2017 08:26 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский журнал Playboy объявил о возобновлении публикаций фотографий обнаженных моделей через год после сенсационного отказа от этой практики.


Мартовский номер журнала выходит с подзаголовком «Нагота — это нормально». Фото: Reuters

По словам креативного директора издания Купера Хефнера, прошлогоднее решение об отказе от таких снимков было ошибкой. «Нагота никогда не была проблемой… Сегодня мы возвращаем наш стиль и снова становимся теми, кем были раньше», — написал Хефнер в твиттере.

Многие пользователи соцсетей восприняли решение редакции с ликованием, однако некоторые отмечали, что оно было принято из-за падения продаж журнала на фоне доступности бесплатной порнографии.

В мартовском номере журнала также появится статья актрисы Скарлетт Бирн, посвященная запущенной в США кампании Free the Nipple, активисты которой требуют введения правил, разрешающих женщинам показывать грудь на публике.

Журнал Playboy был основан Хью Хефнером в 1953 году, в 2016 году он прекратил публиковать фото обнаженных моделей.

Владельцы издания объяснили это решение тем, что интернет сделал эротику старомодной, поэтому журналы на эту тематику перестали приносить прибыль.

Тиражи Playboy в 1970-е годы достигали 5,6 млн экземпляров, однако в прошлом году упали до 700 тысяч.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тиражи Playboy в 1970-е годы достигали 5,6 млн экземпляров, однако в прошлом году упали до 700 тысяч.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Мелания Трамп решила сохранить огород Мишель Обамы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика