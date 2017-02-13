Американский журнал Playboy объявил о возобновлении публикаций фотографий обнаженных моделей через год после сенсационного отказа от этой практики.



Мартовский номер журнала выходит с подзаголовком «Нагота — это нормально». Фото: Reuters

По словам креативного директора издания Купера Хефнера, прошлогоднее решение об отказе от таких снимков было ошибкой. «Нагота никогда не была проблемой… Сегодня мы возвращаем наш стиль и снова становимся теми, кем были раньше», — написал Хефнер в твиттере.

Многие пользователи соцсетей восприняли решение редакции с ликованием, однако некоторые отмечали, что оно было принято из-за падения продаж журнала на фоне доступности бесплатной порнографии.

В мартовском номере журнала также появится статья актрисы Скарлетт Бирн, посвященная запущенной в США кампании Free the Nipple, активисты которой требуют введения правил, разрешающих женщинам показывать грудь на публике.

Журнал Playboy был основан Хью Хефнером в 1953 году, в 2016 году он прекратил публиковать фото обнаженных моделей.

Владельцы издания объяснили это решение тем, что интернет сделал эротику старомодной, поэтому журналы на эту тематику перестали приносить прибыль.

Тиражи Playboy в 1970-е годы достигали 5,6 млн экземпляров, однако в прошлом году упали до 700 тысяч.