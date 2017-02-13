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В Могилеве учащиеся строят копию драккара викингов

14.02.2017 09:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Могилевском агролесотехническом колледже строят копию скандинавского драккара викингов. Корабль будет иметь длину около 10 метров. В учебном заведении сейчас работают над костяком судна. Через несколько дней начнутся работы по обшивке.

Работы по строительству драккара планируют завершить к апрелю. После чего корабль переместят в зоосад, где любой желающий сможет подняться на борт.

Считается, что на драккаре — в переводе это «дракон» — викинги ходили из Скандинавии до Черного моря. Маршрут пролегал через главный водный торговый путь «Из варяг в греки». Его частью была и река Днепр.

Главными отличительными особенностями драккаров считалась низкая посадка судна, что добавляло скорости кораблю, а также делала его менее заметным среди морских волн. Мачта корабля крутилась на 360 градусов, что позволяло кораблю быть в движении при любом направлении ветра.

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