В Щучине в обновленном дворце Друцких-Любецких 14 февраля проведут старинный бал и откроют новые музейные комнаты. Во время районного бала, который пройдет уже во второй раз, публике презентуют три новых музейных комнаты.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, носит иллюстративный характер

«Экспозиция первой из них будет посвящена бывшим владельцам дворца, в ней будут представлены экспонаты той эпохи, предметы мебели, обихода, картины. Вторая комната будет посвящена современному Щучину, его архитектуре, достижениям, тому, что мы можем сохранить и передать потомкам. Экспозиция третьей музейной комнаты расскажет о Щучине как о городе авиаторов: современная история города неразрывна связана с самолетами», — рассказала заместитель председателя Щучинского райисполкома Анна Хведюк.

После этого гостям праздника предложат перенестись в прошлое более чем на 200 лет. Участники бала разучат танцы той эпохи вместе с профессиональными танцорами. Повод для бала — свадьба. 14 февраля 1807 года князь Франциск-Ксаверий Друцкий-Любецкий женился на графине Марии Сципио дель Кампо. Бал, как ожидают в Щучинском райисполкоме, станет еще одной местной традицией. Дворец Друцких-Любецких возведен в Щучине в XIX веке. Прототипом дворца стал известный Малый Трианон в Версале. В советские времена во дворце располагался Дом офицеров. В сентябре 2015 года дворец открыли после реставрации: в нем разместился центр творчества детей и молодежи, краеведческий музей, конференц-зал для деловых и культурных встреч.