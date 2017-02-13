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Курица из Круглого снесла 140-граммовое яйцо

14.02.2017 10:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Круглом курица снесла 140-граммовое яйцо. Хозяйка бройлерной курицы-рекордсменки Елена Гронская сказала, что появилось это необычное яйцо именно в дни наступления Нового года по китайскому календарю, пишет газета «Сельскае жыццё».


Фото: krugloe.by

Овоскоп показал, что в яйце — три желтка.

Самым крупным куриным яйцом в мире, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса, считается 170-граммовое. Его снесла в 2011 году курица грузинского крестьянина Мурмана Модебадзе.

 
 
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Хозяйка несушки говорит, что курица высидела яйцо в дни наступления Нового года по китайскому календарю.

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