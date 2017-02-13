В Круглом курица снесла 140-граммовое яйцо. Хозяйка бройлерной курицы-рекордсменки Елена Гронская сказала, что появилось это необычное яйцо именно в дни наступления Нового года по китайскому календарю, пишет газета « Сельскае жыццё ».



Фото: krugloe.by

Овоскоп показал, что в яйце — три желтка.

Самым крупным куриным яйцом в мире, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса , считается 170-граммовое. Его снесла в 2011 году курица грузинского крестьянина Мурмана Модебадзе.