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Курица из Круглого снесла 140-граммовое яйцо
14.02.2017 10:29 — Новости Культуры | Tut.by
В Круглом курица снесла 140-граммовое яйцо. Хозяйка бройлерной курицы-рекордсменки Елена Гронская сказала, что появилось это необычное яйцо именно в дни наступления Нового года по китайскому календарю, пишет газета «
Овоскоп показал, что в яйце — три желтка.
Самым крупным куриным яйцом в мире,
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Хозяйка несушки говорит, что курица высидела яйцо в дни наступления Нового года по китайскому календарю.
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