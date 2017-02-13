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Можно ли влюбиться после 36 вопросов? Проверяем эксперимент американского психолога

14.02.2017 12:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Накануне Дня всех влюбленных TUT.BY решил повторить эксперимент психолога Артура Арона. Незнакомые ранее мужчина и женщина вместе отвечают на 36 вопросов, а после молча смотрят друг другу в глаза в течение четырех минут. В оригинальном эксперименте спустя полгода участники были готовы пожениться. Что вышло у нас, смотрите в видео.

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В 1997 году Артур Арон, профессор университета Стоуни Брук, исследовал близкие отношения; он придумал упражнение, которое заставляет сблизиться двух незнакомых людей. Результат превзошел все ожидания. Одна из «подопытных» пар студентов вступила в брак спустя полгода. Она стала первой в длинном ряду влюбленных. Психолог частично раскрыл тайну любви: уязвимость и интимные признания создают обстановку, в которой легко разгорается пламя чувств. Но с одной оговоркой: опросник вызывает влюбленность только у тех, кто уже выбрал друг друга, сознательно или нет. Этот список вернула из двадцатилетнего забвения колумнистка The New York Times Мэнди Лен Катрон, которая решилась повторить эксперимент доктора Арона на себе и своем знакомом. Опыт удался, и его участники действительно влюбились друг в друга.

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