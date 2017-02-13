|
Можно ли влюбиться после 36 вопросов? Проверяем эксперимент американского психолога
14.02.2017 12:40 — Новости Культуры | Tut.by
Накануне Дня всех влюбленных TUT.BY решил повторить эксперимент психолога Артура Арона. Незнакомые ранее мужчина и женщина вместе отвечают
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
В 1997 году Артур Арон, профессор университета Стоуни Брук, исследовал близкие отношения; он
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Дня всех влюбленных TUT.BY решил повторить эксперимент психолога Артура Арона. Незнакомые ранее мужчина и женщина вместе отвечают на 36 вопросов, а после...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии