|
Завершено расследование уголовного дела о двойном убийстве в Толочинском районе
14.02.2017 08:58 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Еще днем 30 августа 2016 года 38-летний мужчина начал употреблять спиртные напитки. Договорившись вечером со знакомыми о приобретении скутера, решил отметить удачную сделку с односельчанами и, прихватив с собой 5-литровую канистру со спиртным, пришел к ним в гости.
В процессе распития спиртных напитков возник конфликт, который перерос в драку. Избив хозяина дома, гость задушил его, а затем, испугавшись, что хозяйка сообщит в милицию, задушил и ее. Чтобы скрыть следы преступления, положил оба тела в зал, открыл на кухне ручки газовой плиты и вышел из дома.
Утром следующего дня тела мужчины и женщины обнаружили соседи.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть обоих наступила на месте происшествия от механической асфиксии.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 и пп. 6, 8, 16 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью и убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С момента задержания обвиняемый содержится под стражей.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент совершения инкриминируемого ему деяния не находился в состоянии аффекта и мог осознавать значение своих действий и руководить ими.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Фото
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Толочинского района, который обвиняется в совершении убийства двух человек в деревне Новое Село,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии