

Окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Толочинского района, который обвиняется в совершении убийства двух человек в деревне Новое Село, сообщает УСК по Витебской области.

Еще днем 30 августа 2016 года 38-летний мужчина начал употреблять спиртные напитки. Договорившись вечером со знакомыми о приобретении скутера, решил отметить удачную сделку с односельчанами и, прихватив с собой 5-литровую канистру со спиртным, пришел к ним в гости.

В процессе распития спиртных напитков возник конфликт, который перерос в драку. Избив хозяина дома, гость задушил его, а затем, испугавшись, что хозяйка сообщит в милицию, задушил и ее. Чтобы скрыть следы преступления, положил оба тела в зал, открыл на кухне ручки газовой плиты и вышел из дома.

Утром следующего дня тела мужчины и женщины обнаружили соседи.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть обоих наступила на месте происшествия от механической асфиксии.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 и пп. 6, 8, 16 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью и убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С момента задержания обвиняемый содержится под стражей.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент совершения инкриминируемого ему деяния не находился в состоянии аффекта и мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Фото sk.gov.by

Все новости

Другие статьи рубрики