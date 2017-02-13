﻿ Завершено расследование уголовного дела о двойном убийстве в Толочинском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Завершено расследование уголовного дела о двойном убийстве в Толочинском районе

14.02.2017 08:58 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

Завершено расследование уголовного дела о двойном убийстве в Толочинском районе
Окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Толочинского района, который обвиняется в совершении убийства двух человек в деревне Новое Село, сообщает УСК по Витебской области.

Еще днем 30 августа 2016 года 38-летний мужчина начал употреблять спиртные напитки. Договорившись вечером со знакомыми о приобретении скутера, решил отметить удачную сделку с односельчанами и, прихватив с собой 5-литровую канистру со спиртным, пришел к ним в гости.

В процессе распития спиртных напитков возник конфликт, который перерос в драку. Избив хозяина дома, гость задушил его, а затем, испугавшись, что хозяйка сообщит в милицию, задушил и ее. Чтобы скрыть следы преступления, положил оба тела в зал, открыл на кухне ручки газовой плиты и вышел из дома.

Утром следующего дня тела мужчины и женщины обнаружили соседи.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть обоих наступила на месте происшествия от механической асфиксии.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 и пп. 6, 8, 16 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью и убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С момента задержания обвиняемый содержится под стражей.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент совершения инкриминируемого ему деяния не находился в состоянии аффекта и мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Фото sk.gov.by

Все новости

Другие статьи рубрики

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Толочинского района, который обвиняется в совершении убийства двух человек в деревне Новое Село,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Журнал Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика