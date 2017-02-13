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Лучший общественный эколог республики Татьяна Куратник из Коханово верит, что городской поселок станет цветущим садом
14.02.2017 08:46 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Свои уроки Татьяна Леопольдовна строит так, что при рассмотрении определенных тем планируются, где это возможно, и дела практического характера. Поэтому учебник, действия и поступки — это что-то единое.
Вовсе не громко из ее уст звучит и то, что экологическое и патриотическое воспитание взаимосвязаны. Кто любит Родину, тот любит и природу, и наоборот.
Естественным, на ее взгляд, является и то, что каждый человек должен заботиться об окружающей природе, понимать, что нет для человека полноценной жизни без ее красоты и богатства. Любое ее загрязнение — это уже изменение для нас условий жизни, что может оборачиваться самыми непредсказуемыми последствиями для здоровья. Кто погибнет первым в таком случае? Самое высокоорганизованное существо, сам человек.
Чтобы этого не произошло, надо сохранить окружающую среду. В этом суть лаконичной и простой формулы, которую Татьяна Леопольдовна со всей страстностью и убедительностью доносит и детям, и взрослым.
Вовсе закономерно, что по итогам прошлого года она стала лучшим общественным экологом в республике. Основным принципом в ее подходах по просвещению школьников и их родителей, общественности стало “мыслить глобально, а действовать локально”. То есть здесь и сейчас: “Если не я, то кто же сделает доброе дело на земле”. Для этого ей удалось установить контакт и держать тесную связь с работниками экологической службы района, Рацевского охотхозяйства, местного лесничества и, конечно же, Кохановского сельисполкома.
Далеко идти и долго искать объект для уборки не пришлось. Стоило свернуть за угол многоквартирного дома — и тут же открылось поле деятельности, буквально в центре поселка. К уборке подключились депутаты сельского Совета, коммунальщики, выделили технику. Не одним месяцем выполнялись работы, чтобы, наконец, расчистить свалку. Так отряд школьников провел свое первое мероприятие в рамках республиканской экологической акции “Сделаем вместе”.
Теперь здесь отдыхают взрослые и дети. Поставлены скамейки, все выровнено, приведено в порядок. На обращение детворы навести порядок возле своих домов взрослые реагируют с пониманием. Сначала вывешивается на видном месте бумажка с призывом это сделать, а когда работа выполняется, это место занимает благодарность экоотряда за чистоту и наведение порядка.
Не оставлен без внимания кохановскими школьниками старинный Рацевский парк. По весне высаживают здесь трудовой десант и проводят уборку на его территории, где произрастают собранные со всего мира такие редкие породы деревьев, как черный, маньчжурский орех, пробковый вяз, серебристый клен, несколько видов лип и сирени. Ребята во главе с учительницей способствуют тому, чтобы дендропарк хорошел и разрастался. Саженцы этих редких деревьев появились и вокруг школы.
Следующим этапом деятельности юных экологов станет обустройство на территории школы экологической тропы. Она предполагает не только дополнение культур к уже имеющимся, но и размещение на всей ее протяженности информационных стендов, щитов, содержащих описание деревьев и кустарников, цветов, размещенных на аптекарском огороде лекарственных растений.
Который уже год ученики убирают от мусора набережную реки Соколянка, а взрослые скашивают траву, облагораживают место отдыха. Ребята выявляют места произрастания борщевика, производят его уборку на небольших участках, не давая ему распространяться, участвуют в республиканских акциях по развешиванию домиков для пернатых, “Сохраним зеленую ель” и других.
Между классами в школе налажено соревнование по сбору макулатуры. Победителей поощряют походами по родному краю. Во время путешествий они расширяют и углубляют свои познания об окружающей природе, открывают заново для себя царство растений.
В школе организован временный пункт по сбору отслуживших свое батареек, собрано более 20 килограммов отходов. Татьяна Леопольдовна отвозит собранное в сетевые магазины, в тот же “5-й элемент”, где их принимают.
Патриотическое воспитание, связанное с воспитанием любви к родной земле, природе, в системе работы Т. Л. Куратник неотделимо от такого же отношения к героическому прошлому кохановского края. Очень благодатная тема история самой школы, которая насчитывает более ста лет, где создан богатый по содержанию и объему собранных материалов музей.
Своим воспитанникам и взрослым Татьяна Леопольдовна всегда говорит искренние, идущие от всего сердца слова: “Вы живете на земле и должны ее любить. Через эту любовь человек становится счастливым”.
С нескрываемой радостью она перечисляет, что появилось в их горпоселке после проведения в прошлом году районной ярмарки “Осенний калейдоскоп”. Появились вновь высаженные деревья, аллеи. Лесхоз предоставил саженцы ели, школьники выполнили работы по посадке. Как символ они будут напоминать о погибших на территории поселка от рук фашистов военнопленных.
В школе создан уникальный по оформлению и наполнению материалами эколого-валеологический салон. Собраны интересный материал, который касается загрязнения окружающей среды, информация о факторах, влияющих на здоровье человека.
— Чтобы сохранить свое здоровье, мы должны сохранить окружающий мир, — говорит учитель. — Этим важно заниматься, не считаясь ни с какими усилиями…
Для семьи Татьяны Леопольдовны и Александра Кузьмича Куратников это уже стало потребностью. Они продолжают начатое еще их родными на своей малой родине на Брестчине, чьим призванием и долгом стало преображать и беречь бесценный для человека дар — окружающий мир и свое здоровье.
Виктор БИРЮКОВ.
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Лучший общественный эколог республики Татьяна Куратник из Коханово верит, что городской поселок станет цветущим садом
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