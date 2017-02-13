

Ушла в историю афганская война. Но в памяти людей ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти детей, оставшихся без отцов, в душах тех, кто в ней участвовал. В субботу, 11 февраля, в Центре детей и молодежи состоялся вечер памяти воинов-интернационалистов под названием “Я помню, я горжусь”.

Вспомнить о героях, почтить память тех, кто не вернулся с той войны, пришли учащиеся школ района. Со сцены звучали имена Евгения Денисова, Владимира Шестакова, Виктора Короткевича, Александра Олюшина, Александра Залесского, Евгения Деденко, Виктора Бабича.







Советские воины в трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь смертельной опасности, до последнего сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.

По-разному оценивают события тех лет. По-разному смотрят на войну те, кто отдавал приказы и те, кто их выполнял. Но для тех и других действия, которые проходили на территории Афганистана, укладываются в одно емкое и страшное слово — “война”. Война, которая никогда не должна повториться, уроки которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь.

Юлия КАПРАНОВА.

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