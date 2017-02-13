|
В Толочине школьники почтили память воинов-интернационалистов
14.02.2017 14:11 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Вспомнить о героях, почтить память тех, кто не вернулся с той войны, пришли учащиеся школ района. Со сцены звучали имена Евгения Денисова, Владимира Шестакова, Виктора Короткевича, Александра Олюшина, Александра Залесского, Евгения Деденко, Виктора Бабича.
Советские воины в трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь смертельной опасности, до последнего сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.
По-разному оценивают события тех лет. По-разному смотрят на войну те, кто отдавал приказы и те, кто их выполнял. Но для тех и других действия, которые проходили на территории Афганистана, укладываются в одно емкое и страшное слово — “война”. Война, которая никогда не должна повториться, уроки которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь.
Юлия КАПРАНОВА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ушла в историю афганская война. Но в памяти людей ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти детей,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии