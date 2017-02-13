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В первенстве Толочинского района по волейболу определился первый полуфиналист
14.02.2017 13:05 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
По итогам воскресных поединков место на втором этапе первенства забронировали себе волейболисты лесхоза, победившие в упорной борьбе лидировавших на тот момент представителей ДСУ-63. Первую партию на тай-брейке со счетом 26:24 в свою пользу склонили дорожники, но в трех последующих удача оказалась на стороне работников лесного хозяйства — 25:21, 26:24 и 25:18.
Впрочем, проигравшим не стоит особо сокрушаться по этому поводу, поскольку они, пожалуй, решение вопроса о своем участии с полуфинале лишь отложили на определенное время. В оставшихся соперниках у них одни из аутсайдеров турнира спортсмены ДЭУ-8, которые вряд ли доставят много хлопот своим коллегам из ДСУ-63.
А вот кто из РОВД, «Комсеничей» и «Взлета» окажется третьим лишним в споре за две оставшиеся путевки в плей-офф, вполне возможно, станет известно лишь в заключительный игровой день группового этапа соревнований, 23 февраля, когда РОВД и «Комсеничи» сойдутся в очном противостоянии. Правда, чтобы интрига сохранилась до последнего, «Взлет» должен одержать две победы, в том числе и в воскресенье над лидерами.
На сегодняшний день турнирная таблица выглядит следующим образом:
Примечание: И —игры, В — победы, ВТ — победы на тай-брейке, ПТ — поражения на тай-брейке, П — поражения, РП — разница партий, О — очки.
Продолжатся соревнования 14 февраля. Сегодня в 18 часов на площадке спорткомплекса «Мелиоратор» сыграют волейболисты консервного завода и ДЭУ-8.
Игорь СНАРОВ.
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В открытом первенстве Толочинского района по волейболу среди мужских команд подходит к завершению групповой этап. Командам в рамках этой стадии соревнований...
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