

В открытом первенстве Толочинского района по волейболу среди мужских команд подходит к завершению групповой этап. Командам в рамках этой стадии соревнований осталось сыграть по одной-две игре, и уже определился первый полуфиналист.

По итогам воскресных поединков место на втором этапе первенства забронировали себе волейболисты лесхоза, победившие в упорной борьбе лидировавших на тот момент представителей ДСУ-63. Первую партию на тай-брейке со счетом 26:24 в свою пользу склонили дорожники, но в трех последующих удача оказалась на стороне работников лесного хозяйства — 25:21, 26:24 и 25:18.

Впрочем, проигравшим не стоит особо сокрушаться по этому поводу, поскольку они, пожалуй, решение вопроса о своем участии с полуфинале лишь отложили на определенное время. В оставшихся соперниках у них одни из аутсайдеров турнира спортсмены ДЭУ-8, которые вряд ли доставят много хлопот своим коллегам из ДСУ-63.

А вот кто из РОВД, «Комсеничей» и «Взлета» окажется третьим лишним в споре за две оставшиеся путевки в плей-офф, вполне возможно, станет известно лишь в заключительный игровой день группового этапа соревнований, 23 февраля, когда РОВД и «Комсеничи» сойдутся в очном противостоянии. Правда, чтобы интрига сохранилась до последнего, «Взлет» должен одержать две победы, в том числе и в воскресенье над лидерами.

На сегодняшний день турнирная таблица выглядит следующим образом:

И В ВТ ПТ П РП О «Лесхоз» 5 5 0 0 0 15 — 1 15 ДСУ-63 6 4 0 1 1 15 — 6 13 РОВД 5 4 0 0 1 12 — 4 12 «Комсеничи» Круглое 6 3 1 1 1 14 — 8 12 «Взлет» Толочин 5 2 1 0 2 9 — 9 8 «Коханово-ЖКХ» 6 1 0 0 5 5 — 15 3 ДЭУ-8 4 0 0 0 4 0 — 12 0 «Консервный завод» 5 0 0 0 5 0 — 15 0

Примечание: И —игры, В — победы, ВТ — победы на тай-брейке, ПТ — поражения на тай-брейке, П — поражения, РП — разница партий, О — очки.

Продолжатся соревнования 14 февраля. Сегодня в 18 часов на площадке спорткомплекса «Мелиоратор» сыграют волейболисты консервного завода и ДЭУ-8.

Игорь СНАРОВ.

Расписание всех игр на этой неделе

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