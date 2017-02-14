﻿ "Горящее сердце". Гродненцы выстроились в огромную валентинку в центре города. 21.by
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"Горящее сердце". Гродненцы выстроились в огромную валентинку в центре города

14.02.2017 23:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Необычным образом жители Гродно отметили день святого Валентина. Несколько сотен человек выстроились в огромное сердце, а потом «зажгли» его при помощи фонариков и мобильных телефонов.


Ожидалось, что на площади может собраться около 10 тысяч человек. Во всяком случае, к участие в необычном флешмобе «Горящее сердце» приглашались все желающие. Но на площади Советской собралось всего несколько сотен человек, что не омрачило праздничного настроения горожан. Люди обнимались, поздравляли друг друга и с удовольствием принимали участие в акции.





























После того, как гродненцы выстроились в большое сердце и подсветили фигуру перед собравшимися на площади выступили местные артисты и представители рыцарского клуба. Изюминкой вечера стало предложение руки, которое сделал молодой человек своей девушке в прямом эфире, ведь флешмоб транслировал один из гродненских телеканалов.

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Теги: Гродно
 
 
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Необычным образом жители Гродно отметили день святого Валентина. Несколько сотен человек выстроились в огромное сердце, а потом "зажгли" его при помощи фонариков и...

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