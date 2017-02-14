Необычным образом жители Гродно отметили день святого Валентина. Несколько сотен человек выстроились в огромное сердце, а потом «зажгли» его при помощи фонариков и мобильных телефонов.





Ожидалось, что на площади может собраться около 10 тысяч человек. Во всяком случае, к участие в необычном флешмобе «Горящее сердце» приглашались все желающие. Но на площади Советской собралось всего несколько сотен человек, что не омрачило праздничного настроения горожан. Люди обнимались, поздравляли друг друга и с удовольствием принимали участие в акции.



























































После того, как гродненцы выстроились в большое сердце и подсветили фигуру перед собравшимися на площади выступили местные артисты и представители рыцарского клуба. Изюминкой вечера стало предложение руки, которое сделал молодой человек своей девушке в прямом эфире, ведь флешмоб транслировал один из гродненских телеканалов.

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