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"Горящее сердце". Гродненцы выстроились в огромную валентинку в центре города
14.02.2017 23:30 — Новости Культуры | Tut.by
Необычным образом жители Гродно отметили день святого Валентина. Несколько сотен человек выстроились в огромное сердце, а потом «зажгли» его при помощи фонариков и мобильных телефонов.
Ожидалось, что на площади может собраться около 10 тысяч человек. Во всяком случае, к участие в необычном флешмобе «Горящее сердце» приглашались все желающие. Но на площади Советской собралось всего несколько сотен человек, что не омрачило праздничного настроения горожан. Люди обнимались, поздравляли друг друга и с удовольствием принимали участие в акции.
После того, как гродненцы выстроились в большое сердце и подсветили фигуру перед собравшимися на площади выступили местные артисты и представители рыцарского клуба. Изюминкой вечера стало предложение руки, которое сделал молодой человек своей девушке в прямом эфире, ведь флешмоб транслировал один из гродненских телеканалов.
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Необычным образом жители Гродно отметили день святого Валентина. Несколько сотен человек выстроились в огромное сердце, а потом "зажгли" его при помощи фонариков и...
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