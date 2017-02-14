Американский актер Харрисон Форд во время пилотирования частного самолета в калифорнийском аэропорту пролетел над самолетом с 110 пассажирами и шестью членами экипажа. Об этом сообщает NBC News.



Харрисон Форд. Фото: kinopoisk.ru

Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, но о нем стало известно с опозданием. Авиадиспетчеры сказали Форду, чтобы он приземлился на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж, однако Форд по ошибке направил самолет на рулежную дорожку. Его самолет пролетел над верхней частью борта одной из американских авиакомпаний. Пассажирский самолет спустя несколько минут после инцидента успешно взлетел. А Форд, как сообщается, спросил у диспетчеров: «Это авиалайнер был подо мной?».

После этого диспетчеры проинформировали Форда, что он приземлился на рулежной дорожке, а не на ВПП. Отмечается, что посадка на рулежной дорожке является нарушением правил безопасности, установленных авиационными властями США.

По факту инцидента организовано расследование, по его результатам Форду могут либо вынести предупреждение, либо приостановить его лицензию пилота.