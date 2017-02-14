Ученики Чернинской СШ под руководством учительницы Дины Николаевны Дубчук возродили старинное белорусское платье, возраст которого более 100 лет

…Легкой суетой и деловым оживлением встречает нас Чернинская школа. Даже после окончания занятий здесь относительно многолюдно. В школе ожидают приезда министра образования со «свитой», поэтому наводится соответствующий «марафет». Оно и понятно. Кому же хочется выглядеть перед высокими гостями несобранными и неопрятными?!

Вкабинете истории, совмещенном с кабинетом обслуживающего труда, где у меня назначена встреча с Диной Николаевной Дубчук, на столах – ворох разноцветной материи с преобладанием черно-красных узоров и орнаментов на белом фоне. Вокруг хлопочут девчонки-школьницы с горячим утюгом в руках. При ближайшем рассмотрении с виду беспорядочный ворох оказывается комплектами красивого тканого набора верхней женской одежды старинного шитья. Все это великолепие тщательно разглаживается, приводится в порядок – готовится к «парадному выходу». В школе существует традиция: важных гостей встречают ученицы в старинных национальных нарядах.

Привлекает внимание красивая, скорее всего, праздничная кашуля с ромбовидными узорами-орнаментами на рукавах и груди и вышитыми красными цветами на воротничке и манжетах. Тот самый знаменитый старинный костюм? «Да, это он», — отвечает Дина Николаевна и продолжает экспресс-показ.

Вот юбка-андарак из плотной шерстяной ткани в поперечную полоску. Вот белого цвета передник с растительным цветным орнаментом по краю подола. Женская рубашка поражает насыщенностью ромбовидных орнаментов густого бордового колера.

Насчитываем два комплекта (а всего их три, еще планируется изготовление женского головного убора). Причем восстановленные костюмы, так называемые новоделы, от старинного оригинала почти не отличить.

По нашей просьбе шестиклассницы Вика Торчило и Катя Палькович облачаются в свежевыглаженные наряды и с нескрываемым удовольствием и девичьей непосредственностью позируют фотокорреспонденту.

— Настоящие белорусочки! – комментирует мизансцену зашедшая в кабинет учительница истории Лариса Ивановна Удодова.

Сегодня уже не вспомнить, кто из жителей деревни Черни или окрестностей передал в школьный музей старинный народный костюм. Лет 20 он находился в экспозиции импровизированного музея, постоянно перемещаемого по классам и кабинетам, пока не понадобился учительнице черчения, труда и искусств Дине Николаевне Дубчук для поездки в Польшу на ярмарку фольклора и ремесел. Учительница решила постирать костюм – и при ближайшем рассмотрении еще раз убедилась в его уникальности. Кашуля, юбка-андарак, передник оказались сугубо ручной работы с ткаными вставками. Ткань рубашки – льняная. Орнаменты на предметах одежды – тканые, соответствующие нашим национальным узорам. Нить – тоже ручной работы, крашенная домашним способом. Цвета орнаментов – черно-красные на белом, а это традиционно западно-белорусские, прибужско-полесские колеры.

Ну, и как-то само собой появилось решение изготовить такие же костюмы, дабы старинный оригинал лишний раз не трепать.

Костюм тщательно промерили, сделали выкройки, подобрали подходящую материю. Школьницы Маргарита Кухарчук, Вероника Пекун и другие из группы вышивальщиц под руководством Дины Николаевны во время занятий кружка рукоделия и летней учебной практики сумели изготовить еще два комплекта. Работа увлекла школьниц, невероятно их обогатила, добавила навыков и мастерства. Часть орнаментов и узоров на воротнике и манжетах девочки вышили самостоятельно методом «набор — счетная гладь». Сегодня школьницы охотно наряжаются в красивые наряды на ярмарках декоративно-прикладного искусства, во время презентации кружков, при встрече высоких гостей. Это своеобразная школьная фишка, национальная прибужская марка Чернинской СШ.

Дина Николаевна родом из г. Барань Оршанского района Витебской области. По образованию – архитектор, окончила Брестский инженерно-строительный институт. По распределению работала в кобринских СШ №№ 7 и 8 учительницей изобразительного искусства и черчения. С 2001 г. – в Чернинской средней школе. По роду своей педагогической деятельности вплотную занимается народными ремеслами, вышивкой, ткачеством. Нынче ведет кружки вышивания, бисероплетения «Берасцейская пацерка», валяния «Шерстяная акварель». Собирает предметы старинного национального быта и ремесел. Например, показала нам древний свадебный рушник с вышитой надписью «Утиральник на стене, утирайся милый мне». Рушнику более 100 лет. Есть в коллекции льняной рушник ручной работы с ткаными продольными (!) «мережками», столетний фартук, старинная скатерть. Все это не только предметы гордости, но и образцы для подражания, изучения, своеобразные учебные пособия. Так, вышеупомянутое старинное платье явилось поводом для написания научно-исследовательской работы «Кашуля мая вышываная», подготовленной девятиклассницей Линой Мирошниченко совместно с учительницей и представленная в декабре минувшего года в Тельмах на районном конкурсе научно-исследовательских работ школьников по предмету «трудовое обучение, обслуживающий труд».

«Узоры на старинных платьях и рушниках – это белорусская национальная песня» — считает Дина Николаевна, и ученицы дружно её поддерживают.

А я бы сравнил узоры и орнаменты, вытканные и вышитые на этом старинном платье, ну, скажем, со зрелыми гроздьями осенней рябины, или с багровым вечерним закатом, или…

Впрочем, образных сравнений можно подобрать целую уйму. Главное же то, что любое соприкосновение с подлинно национальным, народным искусством и творчеством делает нас добрее, выше и чище. Вы согласны со мной?

Александр ВОЛКОВИЧ

Фото Евгения СКОВОРОДКО