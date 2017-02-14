Изобретатель Алексей Жолнер спроектировал музыкальный инструмент из картона и бумаги.

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Как отмечает popmech.ru, сначала Жолнер сделал несколько труб, затем объединил их в едином картонном корпусе, а после изготовил механизм, чтобы нажатие на клавишу заставляло трубы звучать.

Изобретатель разместил в YouTube видео, на котором показывается игра на органе. За несколько дней ролик собрал около 150 тысяч просмотров.