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Белорусский изобретатель собрал миниатюрный орган из бумаги
15.02.2017 11:48 — Новости Культуры | Tut.by
Изобретатель Алексей Жолнер спроектировал музыкальный инструмент из картона и бумаги.
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Изобретатель разместил в YouTube видео, на котором показывается игра на органе. За несколько дней ролик собрал около 150 тысяч просмотров.
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Изобретатель Алексей Жолнер спроектировал музыкальный инструмент из картона и бумаги.
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