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Белорусский изобретатель собрал миниатюрный орган из бумаги

15.02.2017 11:48 — Новости Культуры | Tut.by  
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Изобретатель Алексей Жолнер спроектировал музыкальный инструмент из картона и бумаги.

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Как отмечает popmech.ru, сначала Жолнер сделал несколько труб, затем объединил их в едином картонном корпусе, а после изготовил механизм, чтобы нажатие на клавишу заставляло трубы звучать.

Изобретатель разместил в YouTube видео, на котором показывается игра на органе. За несколько дней ролик собрал около 150 тысяч просмотров.

 
 
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Изобретатель Алексей Жолнер спроектировал музыкальный инструмент из картона и бумаги.

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