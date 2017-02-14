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На шоу "Ты супер!" Киркоров нашел себе преемника

15.02.2017 12:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. 18 февраля НТВ покажет продолжение отборочных испытаний международного вокального конкурса "Ты супер!". Новый проект телеканала дает шанс юным вокалистам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе.

На шоу "Ты супер!" Киркоров нашел себе преемника
© Фото: PR НТВ
Жюри проекта "Ты супер!" выступило на подтанцовке у конкурсанта

Самое главное для конкурсантов в первых турах — справиться с волнением перед выходом на большую сцену. Но это точно не тревожит Дэниела Чижевского из Казани. 16-летний молодой человек еще с первых репетиций в подмосковном санатории вел себя как прославленный артист.

На сцену шоу "Ты супер!" он вышел блеснуть не только талантом. Перед членами жюри и зрителями в студии он предстал в переливающемся пиджаке и со стильной укладкой, прямо как король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров.

Когда же к Чижевскому вышел сам Филипп Бедросович, прежде уверенный в себе парень растерялся. Филипп Киркоров поспешил поддержать конкурсанта: "Артист должен быть нарциссом! А как иначе? Сам себя не полюбишь — никто не полюбит!".

Ну а когда воодушевленный вокалист и его кумир исполнили вместе хит из репертуара Киркорова, всем стало очевидно: скоро у народного артиста может появиться достойная замена.

На шоу "Ты супер!" Киркоров нашел себе преемника
© Фото: PR НТВ
Участник конкурса "Ты супер!" Дэниел Чижевский из Казани

Останется ли в шоу "Ты супер!" новый поп-король, узнаем 18 февраля в 20:00 на НТВ. Напомним, что партнером конкурса молодых вокалистов стало международное информационное агентство и радио Sputnik.

От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Музыкальное шоу проводится при поддержке министерства образования и науки России.

Международное информационное агентство и радио Sputnik является партнером проекта и внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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Народный артист преподал юному участнику конкурса Дэниелу Чижевскому мастер-класс по уверенности в себе и спел с ним дуэтом песню из своего репертуара.

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