Российские фотографы, которые объединились под брендом AirPano, регулярно понимаются в небо, чтобы увидеть самые красивые города мира с высоты птичьего полета.



Буэнос-Айрес. Фото: instagram.com/airpano



Барселона. Фото: instagram.com/airpano



Амстердам. Фото: instagram.com/airpano



Нью-Дели. Фото: instagram.com/airpano



Дубай. Фото: instagram.com/airpano



Мадрид. Фото: instagram.com/airpano



Париж. Фото: instagram.com/airpano



Сиэтл. Фото: instagram.com/airpano

Разумеется, российские фотографы не единственные, кто использует такой ракурс для съемки. Например, в прошлом году столичный оператор и фотограф Дмитрий Важник Минска с высоты птичьего полета">сделал свои кадры Минска с высоты.



Фото: Дмитрий Важник, dimid.by