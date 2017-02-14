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Барселона, Париж и Дубай с высоты птичьего полета

15.02.2017 12:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Российские фотографы, которые объединились под брендом AirPano, регулярно понимаются в небо, чтобы увидеть самые красивые города мира с высоты птичьего полета.


Буэнос-Айрес. Фото: instagram.com/airpano

Барселона. Фото: instagram.com/airpano

Амстердам. Фото: instagram.com/airpano

Нью-Дели. Фото: instagram.com/airpano

Дубай. Фото: instagram.com/airpano

Мадрид. Фото: instagram.com/airpano

Париж. Фото: instagram.com/airpano

Сиэтл. Фото: instagram.com/airpano

Разумеется, российские фотографы не единственные, кто использует такой ракурс для съемки. Например, в прошлом году столичный оператор и фотограф Дмитрий Важник Минска с высоты птичьего полета">сделал свои кадры Минска с высоты.


Фото: Дмитрий Важник, dimid.by
 
Теги: Минск
 
 
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Российские фотографы, которые объединились под брендом AirPano, регулярно понимаются в небо, чтобы увидеть самые красивые города мира с высоты.

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