|
Барселона, Париж и Дубай с высоты птичьего полета
15.02.2017 12:20 — Новости Культуры | Tut.by
Российские фотографы, которые
Разумеется, российские фотографы не единственные, кто использует такой ракурс для съемки. Например, в прошлом году столичный оператор и фотограф Дмитрий Важник Минска с высоты птичьего полета">сделал свои кадры Минска с высоты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские фотографы, которые объединились под брендом AirPano, регулярно понимаются в небо, чтобы увидеть самые красивые города мира с высоты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии