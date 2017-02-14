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При содействии компании JTI в Минске пройдет выставка "Владимир Мулявин. Наследие великого маэстро"
15.02.2017 14:04 — Новости Культуры | БелаПАН
Минск, 15 февраля. При содействии компании JTI в Минске пройдет выставка "Владимир Мулявин. Наследие великого маэстро". Выставка откроется 22 февраля в 16.00 в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БелаПАН в компании.
Это творческий проект Национального исторического музея, музея Владимира Мулявина, Белорусской государственной филармонии и Белорусского государственного ансамбля "Песняры". Осуществлен проект при поддержке генерального партнера музея — компании Japan Tobacco International (JTI) в Беларуси.
Как отметили организаторы, выставка дает возможность ближе познакомиться с творчеством Владимира Мулявина. Экспозиция представляет собой презентацию процесса работы над сценическими костюмами легендарного ансамбля, позволяя проследить путь от идеи до ее реализации. При этом создатели костюмов ставили перед собой задачу объединить образ исполнителя с содержанием песни.
Благодаря поддержке компании JTI, собрание Музея истории театральной и музыкальной культуры — филиала Национального исторического музея Беларуси пополнили 17 эскизов костюмов для ансамбля "Песняры". Эскизы, созданные членами Белорусского союза художников Валентиной Бартловой и Галиной Кривоблоцкой, станут центральными экспонатами показа. Дополнят экспозицию нотные рукописи, фотографии, афиши концертов, эскизы костюмов, разработанные в свое время художниками Юрием Пискуном и Ольгой Демкиной, а также оригинальные концертные костюмы ансамбля и самого маэстро.
Только на открытии выставки можно будет увидеть двухгрифовую гитару Владимира Мулявина — любимый инструмент музыканта.
"Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Беларуси является одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании в социальной сфере, — подчеркнул Геннадий Брусников, заместитель директора JTI в Беларуси. — Ансамбль "Песняры" имеет большое значение для белорусской культуры и является ее неотъемлемой частью. Мы уверены, что этот проект поможет публике открыть еще одну страницу жизни легендарного коллектива".
На открытие выставки приглашены авторы эскизов, музыканты Белорусского государственного ансамбля "Песняры", широкая культурная общественность.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 15 февраля. При содействии компании JTI в Минске пройдет выставка "Владимир Мулявин. Наследие великого маэстро". Выставка откроется 22 февраля в 16.00 в...
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