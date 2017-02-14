Продажа билетов на финальное шоу конкурса стартовала 14 февраля в 21.15 по минскому времени. Первая партия была распродана уже через 40 минут. Большую часть билетов раскупили жители стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НТКУ), которая является организатором конкурса.





«Первая партия — это 1852 билета», — уточнили в пресс- службе, заверив, что «волн продажи будет не менее трех». Как сообщил представитель официального сервиса продаж Concert.ua, «продажа второй партии билетов ожидается сегодня, 15 февраля, после обеда». Цены на билеты финального концерта достигают 500 евро, нижнюю планку организаторы не называют.

Накануне также началась продажа билетов на финальную репетицию конкурса — Дневной финал. «На 11.00 (12.00 по минскому времени) 15 февраля на это шоу было продано 2630 билетов», — уточнили в НТКУ. Кроме того, в пресс-службе отметили, что сегодня «появились в продаже билеты на семь остальных шоу (репетиции. — Прим. ТАСС) — по 2 тысячи билетов на каждое».

Напомним, что 62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая.