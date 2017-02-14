

Одним из основных направлений деятельности МЧС сегодня является совершенствование навыков и умений в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. С этой целью отрабатывается план действий на различных объектах во время тактико-специальных учений. Не сидели на месте спасатели и во время пришедших морозов, оттачивали свои действия в период экстремальных погодных условий, чрезвычайных ситуаций с большим количеством пострадавших, налаживали работу важных объектов жизнедеятельности в связке с аварийными службами района.

2 февраля тактико-специальные учения прошли на центральной котельной Толочина. По замыслу пожар произошел в помещении хранения торфа. До прибытия первых подразделений МЧС персоналом котельной была проведена эвакуация людей, отключена подача газа и электроэнергии. Прибывшие спасатели приступили к условному тушению возникшего пожара.

С участием заместителя начальника Витебского областного управления МЧС А. В. Ярмоша учения прошли 7 февраля. На них проводилось изучение состояния готовности толочинского звена территориальной подсистемы ГСЧС к выполнению задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Отрабатывались три варианта возможных чрезвычайных ситуаций на территории нашего района. В первой ситуации проводилась ликвидация последствий снежного затора (было заблокировано 20 единиц автотранспорта, пострадало более 30 человек) на перекрестке дорог вблизи деревни Старинка в условиях сильного снегопада и низких температур.

Второй ситуацией послужило обрушение перекрытий торгового центра “Толока” из-за скопившегося на крыше снега. Условно под завалами находилось 18 человек, из них — трое детей.

В третьей ситуации в результате аварии на котельной произошло отключение теплоснабжения Толочинской ЦРБ, где на стационарном лечении находился 61 человек, трое из которых подготавливались к операции, а 45 человек проходили амбулаторное лечение.

По всем поставленным задачам было обеспечено соответствующее реагирование, задействованы все субъекты района с привлечением персонала, инженерной, аварийной и специальной техники ДРСУ-147, ДЭУ-8, РОВД, ЦРБ, филиала “АТП №11″, райпо, ГП “Толочин-коммунальник” и др.

После окончания учений подведены итоги с подробным разбором и анализом действий каждого участника, обсуждались возникшие проблемы и пути их решения.

Юлия КАПРАНОВА.

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