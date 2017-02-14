﻿ Зрелища без хлеба. Как живут гомельские артисты, которые уволились за своим директором. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Зрелища без хлеба. Как живут гомельские артисты, которые уволились за своим директором

15.02.2017 16:19 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Три месяца назад в Гомеле случился скандал: после увольнения директора молодежного театра несколько актеров ушли за ней и даже взломали сайт. Теперь они создали частный театр — Team Theatre. Он возник спонтанно, без начального капитала и продуманного бизнес-плана. Кому и зачем в такое непростое время понадобился сомнительный с точки зрения рентабельности проект, узнали корреспонденты TUT.BY.


Вместо мраморных лестниц, ослепляющих софитов и буфета — выкрашенные в серое стены, самодельный подиум, да стулья в три ряда. Их зрительный зал расположился на верхнем этаже одного из гомельских офисных зданий. В этом театре изначально решили — главное не антураж, а талант и мастерство актеров. Да и, если уж совсем откровенно, нет тут денег на позолоченные канделябры и бархатные портьеры.


Конечно, они хотели, чтобы их театр начинался с вешалки, но получилось — со скандала. Вспоминать об этом здесь не любят. Но в театральной среде до сих пор на слуху конфликт между творческой группой Гомельского городского Молодежного театра и местными чиновниками. Сначала идеологам не понравилась афиша к одной из постановок, затем появились претензии к директору учреждения — Зое Пархомчук (в творческих кругах больше известной под псевдонимом Гарина). Дело дошло до ее увольнения. Вслед за руководителем в знак протеста из театра ушли и пять актеров. Они до сих пор уверены: Зоя была лучшим руководителем, работавшим на износ и в ущерб себе, но местные власти были другого мнения.


— Нам на том собрании много обидных вещей говорили, мы пытались доказать, что все не так и от безысходности пригрозили, что уйдем из театра. Нам ответили: «Идите, на ваше место мы четверых найдем». Когда проработал столько лет, слышать такое как минимум обидно. Мы и пошли. В никуда. Расстроились сильно от этой несправедливости, а на следующий день получаем СМС от Зои: «Ребята, не скисаем! У меня есть план». И уже через месяц появился наш Team Theatre, — рассказывает актриса Алеся Бордухаева-Орел.


Она после 15 лет работы покинула Молодежный вместе с мужем — ведущим актером Андреем Бордухаевым-Орел. Так родители троих детей, остались без зарплаты. На главный вопрос о когда-то сделанном выборе они и сейчас отвечают твердо: «Нет, не жалеем. Ведь если все время бояться — не рискнешь, а, не рискуя, ты не живешь».

Вместе с ними тогда рискнули еще три актера, а позже и звукорежиссер Олег.

— У нас нет пока денег, но, что удивительно, порой даже совсем мало знакомые люди нам помогают. К примеру, аренду этого помещения оплачивает один меценат, другой — поменял нам окна, еще один человек из Лос-Анжелеса прислал деньги на эти стулья. Столько людей в нас верят — мы просто не можем их подвести, — говорит о планах директор Зоя Пархомчук.


В это время худрук Андрей притащил на сцену-подиум какие-то металлические трубки, перед репетицией нужно соорудить декорацию. Теперь актерам приходится все делать самим. За костюмы отвечает женская часть театра. Актрисы признаются, раньше мало кто из них держал в руках иголку, теперь даже освоили швейные машинки.


Свой бизнес-план здесь сформулировали еще в самом начале — нужно много работать и создавать что-то такое, чего нет у конкурентов. И, кажется, у актеров нового театра все получается. Правда, есть обстоятельства, которые сильнее трудолюбия и креатива. К примеру, недавно по никому не понятным причинам был отменен спектакль, который команда Team Theatre собиралась сыграть на одной из городских сцен. Актеры опасаются, что в ближайшее время под угрозой срыва может оказаться и еще один спектакль.

Тем не менее, сдаваться перед трудностями команда нового театра не собирается. Месяц назад здесь открыли студию актерского мастерства для детей и взрослых «Песочница». На март запланирована премьера первой самостоятельной постановки.


 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три месяца назад в Гомеле случился скандал: после увольнения директора молодежного театра несколько актеров ушли за ней и взломали сайт. Теперь они создали...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В первый день большинство билетов на "Евровидение" купили жители Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика