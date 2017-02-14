﻿ С Лепсом и Стасом Михайловым. Стартует продажа билетов на "Славянский базар-2017". 21.by
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С Лепсом и Стасом Михайловым. Стартует продажа билетов на "Славянский базар-2017"

15.02.2017 16:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 17 июля, дополнительные мероприятия состоятся 11−12 и 18−19 июля. Об этом сообщил директор форума Александр Сидоренко, передает БЕЛТА.


Фото: Игорь Матвеев

Организаторы озвучили предварительная программу форума. На главной площадке «Славянского базара» запланированы сольные концерты Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерия Меладзе и 22-летнего Егора Крида, исполнителя в текстов в стиле хип-хоп. Ждут в Витебске и рок-группу «Сплин» с программой «Ключ к шифру».

В афише традиционные программы торжественного открытия (13 июля) и закрытия (17 июля) фестиваля, концерт «Союзное государство приглашает», «Золотой хит», сатирическое шоу «Однажды в России», концерт «Шансон ТВ — все звезды», выступление группы «Руки вверх».

Кроме того, на сцене Летнего амфитеатра состоится концерт Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени П. Вирского и популярных украинских исполнителей, в афише также юбилейный концерт «Александр Зацепин. Есть только миг…», в котором выступит Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга, и гала-концерт популярных молодых исполнителей и коллективов. На главной площадке форума пройдут и выступления участников конкурса молодых исполнителей эстрадной песни.

Всего в программе Летнего амфитеатра пока 17 мероприятий. Как пояснили организаторы, концертов может быть больше. Работа по формированию программы продолжается. Что касается цен на билеты, самые дорогие — на концерт торжественного открытия (нижняя планка — 75 рублей, верхняя — 195 рублей), на закрытие можно попасть за 45 — 95 рублей, на концерт Григория Лепса — за 35 — 85 рублей, а в среднем цены на билеты составляют от 20 до 55 рублей.

Как сообщили организаторы, первые билеты на программы «Славянского базара» в Летнем амфитеатре поступят в продажу с 17 февраля.

 
Теги: Витебск
 
 
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XXVI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 17 июля, сообщил сегодня журналистам директор форума Александр Сидоренко, передает...

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