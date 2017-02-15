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Билеты на "Славянский базар" можно купить с 17 февраля

15.02.2017 20:02 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Организаторы Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" объявили, что билеты поступят в продажу 17 февраля, сообщает телеканал ОНТ.

Фестиваль пройдет с 11 по 19 июля. Организаторы уже определились с программой главных проектов, которые пройдут на сцене Летнего амфитеатра, — их 17, включая сольные и сборные программы. Однако не исключено, что их может быть и больше.

Реализация билетов на фестивальные проекты будет проходить в три этапа. С 17 февраля стартует первый этап продаж — в кассах Витебска. На этом этапе реализации можно будет приобрести билеты на концерты открытия и закрытия, два дня финала Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск", сольные концерты Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерия Меладзе, Егора Крида, групп "Руки вверх", "Сплин", сатирическое шоу "Однажды в России". С 20 февраля квитки на эти 11 программ можно будет приобрести не только в кассах Витебска, но и через билетных операторов во всем мире.

Второй этап продажи билетов стартует 17 марта. С этого дня можно будет купить билет на все программы, которые пройдут в Летнем амфитеатре. В третий этап включены проекты на других площадках форума.

Дату начала финального этапа продаж организаторы сообщат дополнительно.

Что касается стоимости билетов, она вполне доступна и практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Сольники и сборники обойдутся в среднем в 20-40 рублей.

С предварительной программой "Славянского базара" можно ознакомиться на сайте мероприятия.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 20
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Билеты на 11 концертов поступят в продажу на этой неделе, однако в первое время их можно будет купить только в Витебске.

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С Лепсом и Стасом Михайловым. Стартует продажа билетов на "Славянский базар-2017"
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