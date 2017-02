Голливудская киностудия Warner Brosers предложила актеру, режиссеру и продюсеру Мелу Гибсону снять продолжение фантастического боевика «Отряд самоубийц» (Suicide Squad). Об этом сообщил в среду журнал The Hollywood Reporter.



Фото: Reuters

Согласно его сведениям, стороны находятся в начальной фазе переговоров. Гибсон в настоящий момент знакомится с материалом и решает, готов ли он взяться за новый проект.

Кассовые сборы «Отряда самоубийц» режиссера Дэвида Эйра в мире превысили $ 745 млн при бюджете $ 175 млн. Картина, в которой снимались такие звезды Голливуда, как Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето и Виола Дэвис, повествует о злодеях, каждый из которых обладает уникальными навыками. Власти дают им шанс искупить вину, но не предупреждают заранее, что задание практически невыполнимо.

61-летний Мел Гибсон снялся в более чем полусотне картин. Мировую славу ему принесли роли в фильмах «Безумный Макс» (Mad Max, 1979) и «Смертельное оружие» (Lethal Weapon, 1987). Он снял семь лент в качестве режиссера, включая «Храброе сердце» (Braveheart, 1995), «Страсти Христовы» (The Passion of the Christ, 2004) и «Апокалипсис» (Apocalypto, 2006). Гибсон завоевал более 20 престижных кинонаград, в том числе две кинопремии «Оскар» за «Храброе сердце» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм».

Последняя режиссерская работа Гибсона — военная драма «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge) — выдвинута на премию «Оскар» в шести номинациях.