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Парк культуры и отдыха готовится к Масленице
16.02.2017 07:03 — Новости Культуры | Tut.by
19 февраля в брестском Парке культуры и отдыха пройдут народные гуляния «Здравствуй, Масленица!»,
Как и в предыдущие годы, основные действия праздника сосредоточатся на трех главных площадках — беседке у входа, на поляне, где когда-то размещался кинотеатр «Летний», и у Театра эстрады.
Начало мероприятий — в 12.00. Своей музыкой брестчан порадуют ансамбли народной песни «Суседзі», «Галасістыя музыкі», «Брестчанка» и многие другие. В 16.00 ожидается торжественное зажжение зимнего костра с участием народной цирковой студии «Даўгялы» и театра огня «Этере». Это произойдет возле бывшего кинотеатра «Летний».
А через неделю, 26 февраля, нас ожидает шумное закрытие Масленичной недели. У православных начнется пост.
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Основные действия праздника сосредоточатся на трех основных площадках - беседке у входа, на поляне, где когда-то размещался кинотеатр "Летний", и на Театре эстрады.
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