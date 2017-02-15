19 февраля в брестском Парке культуры и отдыха пройдут народные гуляния «Здравствуй, Масленица!», пишет «Вечерний Брест».





Как и в предыдущие годы, основные действия праздника сосредоточатся на трех главных площадках — беседке у входа, на поляне, где когда-то размещался кинотеатр «Летний», и у Театра эстрады.

Начало мероприятий — в 12.00. Своей музыкой брестчан порадуют ансамбли народной песни «Суседзі», «Галасістыя музыкі», «Брестчанка» и многие другие. В 16.00 ожидается торжественное зажжение зимнего костра с участием народной цирковой студии «Даўгялы» и театра огня «Этере». Это произойдет возле бывшего кинотеатра «Летний».

А через неделю, 26 февраля, нас ожидает шумное закрытие Масленичной недели. У православных начнется пост.