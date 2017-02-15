XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 17 июля (дополнительные мероприятия состоятся 11−12 и 18−19 июля), сообщил журналистам директор форума Александр Сидоренко.



Организаторы уверяют, что программа нынешнего фестиваля будет такой же насыщенной, как и в 2016 году. Фото: Игорь Матвеев

«Количество фестивальных дней в последнее время практически не меняется. Программа нынешнего „Славянского базара“ будет не менее насыщенной, нежели прошлого юбилейного фестиваля. В Летнем амфитеатре запланировано 17 мероприятий, но количество концертов может увеличиться», — отметил Александр Сидоренко.

Заключили несколько договоров с артистами, которые представят на фестивале сольные программы. «Мы в этом году подходили к формированию фестивальной программы очень осторожно. Экономические условия стали немножко сложнее. Зритель стал более привередливым, покупательская способность тоже немножко снизилась. При формировании программы выбирали те концерты, которые обеспечивают максимальное заполнение зрительного зала. То есть к тем исполнителям и проектам, которые будут у нас в этом году, зрительский интерес высок», — сказал руководитель фестиваля.

Первым фестивальным концертом станет сольная программа Григория Лепса. Пару лет назад артист собрал в Витебске полный зал. Организаторы не сомневаются, что выступление исполнителя на нынешнем фестиваля будет столь же успешным. Как и концерт Валерия Меладзе, который не раз выступал на фестивале.

В программе форума по традиции есть юмористический концерт, но в этом году организаторы предлагают иной формат этого жанра. «Решили привезти в Витебск шоу „Однажды в России“. У нас его никогда не было, но интерес зрителей к этому проекту есть. Тем более в нем участвуют известные медийные персоны — участники команд КВН», — пояснил Александр Сидоренко.

Неизменной популярностью в Витебске пользуются проекты «Золотой хит» и «Шансон ТВ». Они также вошли в программу нынешнего форума.

Один из сборных концертов «Славянского базара» называется «Я люблю фестиваль». «В программе выступят молодые исполнители и коллективы из разных стран. Но в первую очередь будут представлены белорусские. Как показывает практика, не всегда мы им уделяем достойное внимание. В то же время приглашаем популярных исполнителей из других стран, учитывая при этом интересы молодежной аудитории (ротации в теле- и радиоэфирах)», — сказал Александр Сидоренко.

По ожиданиям организаторов, будет интересен публике и юбилейный концерт «Александр Зацепин. Есть только миг…», в котором выступит Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга. «Это песни на все времена для любого зрителя», — убежден Александр Сидоренко.

На сцене Летнего амфитеатра состоится концерт Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени П. Вирского и популярных украинских исполнителей. Будет программа Союзного государства. Сольник Егора Крида ориентирован на молодую публику, выступления Стаса Михайлова и группы «Руки вверх» — это пожелания зрителей. Концерты рок-музыки — традиция фестиваля. И в этом году в Витебске впервые выступит группа «Сплин».

«Цены на билеты сравнимы с прошлым годом. Фестиваль народный, и любой зритель должен иметь возможность приобрести билет на концерт. Есть программы и места подороже, например, вип-места на открытие. Но, как правило, именно эти билеты раскупают первыми. Есть бюджетные варианты, так что прийти на концерт может и студент, и пенсионер. При формировании программы учитываем интересы аудитории разного возраста, разные зрительские вкусы», — резюмировал Александр Сидоренко.