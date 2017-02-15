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Билеты на "Славянский базар" начнут продавать уже в пятницу 17 февраля

16.02.2017 09:50 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев – Sputnik. Первый этап продажи билетов на 26-й Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стартует в эту пятницу в фестивальной столице, сообщили организаторы форума.

Билеты на "Славянский базар" начнут продавать уже в пятницу 17 февраля
© Sputnik / Виктор Толочко
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Традиционно "Славянский базар" проходит в июле в Витебске. Уже в феврале организаторы практически определились с программой фестиваля: так, планируются сольные концерты Григория Лепса, Егора Крида, группы "Сплин" и некоторых других артистов.

Билеты на концерты "Славянского базара" можно будет купить уже с 17 февраля в Витебске, с 20 февраля – по всей стране.

Цена "квитков" на сольные концерты звезд будет варьироваться в пределах от 20 до 40 рублей. Дороже обойдется церемония открытия – за билет на нее придется заплатить 75–195 рублей, а на закрытие – 45–95 рублей.

Официальное открытие "Славянского базара в Витебске" состоится 13 июля.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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До начала следующей недели билеты можно купить только в Витебске, но с 20 февраля такая возможность появится и в других городах Беларуси.

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"Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 17 июля
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