МИНСК, 16 фев – Sputnik. Первый этап продажи билетов на 26-й Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стартует в эту пятницу в фестивальной столице, сообщили организаторы форума.

Традиционно "Славянский базар" проходит в июле в Витебске. Уже в феврале организаторы практически определились с программой фестиваля: так, планируются сольные концерты Григория Лепса, Егора Крида, группы "Сплин" и некоторых других артистов.

Билеты на концерты "Славянского базара" можно будет купить уже с 17 февраля в Витебске, с 20 февраля – по всей стране.

Цена "квитков" на сольные концерты звезд будет варьироваться в пределах от 20 до 40 рублей. Дороже обойдется церемония открытия – за билет на нее придется заплатить 75–195 рублей, а на закрытие – 45–95 рублей.

Официальное открытие "Славянского базара в Витебске" состоится 13 июля.