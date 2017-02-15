ОНТ.

Музей уходит под землю. На территории одной из самых известных усадеб столицы сегодня открыли экспозицию «Склеп». Здесь воссоздали даже «ледовню» – первый холодильник без электричества.

На языке Песняра, а значит, и всех белорусов, это «улазіны», «уходзіны», «наваселле». По традиции сразу через порог пускали кота. Однако тут «на счастье» – лучшего иллюстратора «Новай зямлі». «Склеп» у дома с 1946-го. На балансе музея лишь пару лет. Передали «каласкі», потомки автора «энциклопедии народной жизни» в стихах.

Василь Шарангович, народный художник Беларуси: «Нагадвае той далёкі час, калі нарадзіўся Колас. Калі ён жыў у тых сялянскіх умовах, калі ён стаў інтэлігентам у першым калене. Дарэчы, і я таксама стаў інтэлігентам у першым калене. Мне гэта блізка. Ужо як модадзь, дык і не ведае, што такое «цабэрак».

Всего лишь простой «ушат», который, впрочем, классик дважды «зарифмовал». В подвальных нишах – подлинные маринады, варенья, наливки. Эту «амброзію боскую» (цитируя уже трилогию «На ростанях») отменно готовил Колас. Экспозицию сопроводили рецептами из популярной «Книги о здоровой и вкусной пище» (экземпляр 50-х годов).

Василь Шарангович, народный художник Беларуси: «Што рыхтавалі сяляне на зіму?.. Гэта былі квашаная капуста, салёныя агуркі і мачоныя яблыкі. Гэта аснова, так сказаць».

Главное от эмоций не потерять равновесие. Не то окажетесь на дне «лядоўні» – теперь единственной в столице. И зимой, и летом – не выше минус 10. Но когда на 70-летие Коласу подарили «дом за колоннадой», один из первых народных поэтов купил первый холодильник.

Эта лестница не скрипит, как парадная. Здесь дубовые ступени, метра четыре вниз. Запах весьма специфический. Ещё один погреб – под особняком. Семья у Коласа была не маленькая: сыновья, невестки, внуки. Опять же, всегда много гостей. Закупили картошку на соседней Комаровке, складировали – сюда.

Кстати, грядки когда-то окружали дом Коласа. До сих пор на сотках музея плодоносят яблони, посаженные классиком, как и вяз у гаража (там уже экспозиция). Справа – банька (ныне бухгалтерия), слева – деревянный сарай 1946 года. Сейчас – складское помещение.

Зинаида Комаровская, директор Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Касіў траву, сушыў, гэта сена складваў. Там была ляжанка і любіў вельмі адпачываць. Яму там таксама вельмі добра пісалася. І да яго сюды прыходзілі і маладыя паэты, і сталыя паэты, і вяліся размовы. Наступная чарга гэта будзе менавіта зроблена наша пунька».

Кстати, вход в «склеп» – по отдельному билету. Обещают, весной туристов будут поить берёзовым соком со Столбцовщины, подарившей миру без малого 135 лет назад Песняра народного быта – неотъемлемой части культуры страны.

Источник: сайт ОНТ.