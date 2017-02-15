Итоги работы за прошлый год подвели в минувшую пятницу представители культурной сферы района. Безусловно, 2016-й для них был особенным, так как проходил под знаком Года культуры. А потому стал своего рода экзаменом на профпригодность. Как сдавали его в Прибужье, и с каким результатом пришли к 2017-му – об этом и шла речь на отчетном собрании. В мероприятии приняли участие заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома – начальник управления культуры Сергей Панасюк, председатель районного Совета депутатов Людмила Жукович и заместитель главы района Павел Волынец.

Прежде всего, для самих культработников минувший год запомнился крупноформатными мероприятиями, кропотливой работой по сохранению и популяризации культурного наследия района, успехами в республиканских и международных конкурсах и фестивалях. От российских Чебоксар до польских Пулав аплодировали нашим артистам и самодеятельным коллективам. Масштабными и красочными были и первый районный фестиваль «Вістыцкі яблык», и празднества, приуроченные к 500-летию Остромечево. Но главное, как считает начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Лариса Балашова, то, что на протяжении года сельские Дома культуры, клубы, библиотеки, детские школы искусств оставались местом проведения досуга и эстетического образования для сотен взрослых и детей Прибужья.

«Сохранить то, что имеем»

В прошлом году в Прибужье осуществляли свою деятельность 32 учреждения культуры. По сравнению с 2015-м, клубная сеть изменилась незначительно. Согласно решению райисполкома, Рогознянский дом социальных услуг был передан территориальному центру социального обслуживания населения, а также закрыта районная киновидеосеть. С 1 августа 2016 года услуги показа видеофильмов осуществляют клубы и Дома культуры. Оптимизация – вынужденная мера. В предыдущие годы через ее жернова прошли нерентабельные, малопосещаемые учреждения, которые не один год район «тянул» на своих плечах. «Все, что можно закрыть, – мы закрыли. Сегодня стоит задача сохранить то, что имеем», – обозначила задачу Лариса Балашова. Однако выполнить ее, как показали итоги работы прошлого года, – не так-то просто. Уменьшилось, к примеру, количество клубных формирований – с 220 до 204. Если брать в среднем, то на одно учреждение культуры приходится 6,4 формирования, что ниже среднеобластного показателя, который составляет 8,1. Произошло снижение и по числу охвата населения кружковой деятельностью. Так, в прошлом году в клубных формированиях занимались 1800 человек (1900 – в 2015 году), в том числе 1141 ребенок до 16 лет (1500 – в 2015). На одно учреждение культуры района приходилось 56 участников формирований, а в среднем по области – 78.

Среди причин уменьшения количества кружков есть объективные: например, долгое отсутствие директоров крупных СДК, как это произошло в Клейниках, Комаровке, Скоках. Вместе с тем, уверена Лариса Петровна, если учреждение культуры действует, следовательно, оно может и должно развиваться. В связи с этим она поставила перед культработниками четкую цель – увеличить в 2017 году количество клубных формирований и участников кружков и в итоге выйти на цифры не ниже, а то и выше среднеобластного показателя. Чтобы предотвратить негативную картину в конце года, необходимо также, по ее мнению, активизировать аналитическую работу методическому центру, уделить должное внимание подбору кадров и формированию кадрового резерва, укрепить производственную и трудовую дисциплину на местах.

Расширять традиции меценатства

В 2016 году на содержание сферы культуры было затрачено 3,7 млн рублей из средств районного бюджета. Значительная сумма – 22 тысячи 668 рублей – израсходована на развитие материально-технической базы учреждений. В частности, были приобретены необходимые технические средства и оборудование для народного ансамбля песни «Спадчына» СДК д. Тельмы, а также Домов культуры п. Мухавец, аг. Новые Лыщицы и Клейники, сельского клуба д. Малые Зводы, районного Дома культуры, Тельмовской детской школы искусств. В 2016 году не было крупных реконструкций, но почти в каждом учреждении культуры и дополнительного образования были проведены текущие ремонты за счет бюджетных средств (выделено порядка 108,3 тысячи рублей) и хозспособом.

Существенную помощь оказывали также различные юридические и физические лица. Крупнейшими спонсорами выступили ОАО «Остромечево», СПК «Чернавчицы», ОАО «Агро-сад Рассвет». Значителен вклад в подготовку ряда мероприятий областного отделения Белорусского фонда мира. За спонсорские средства, в частности, были приобретены музыкальное оборудование для СДК аг. Остромечево, сценические костюмы и музыкальная аппаратура для народного ансамбля «Благовест» СДК аг. Чернавчицы. Как показывает практика, количество спонсоров из года в год увеличивается. Традиции меценатства, уверена Лариса Петровна, необходимо поощрять и расширять в нашем районе.

Упор – на посещаемость

Не секрет, что визитной карточкой культуры являются проводимые под ее эгидой мероприятия. В Прибужье в прошлом году было организовано 6347 праздников, концертов, всевозможных акций и прочих культурно-массовых форм для разных слоев населения, которые посетили 227,6 тысячи человек. В среднем одним учреждением культуры проведено 198 мероприятий, что на 14 выше среднеобластного показателя. Финансирование всех мероприятий, проходивших в 2016 году, осуществлялось на основе государственной программы «Культура Беларуси на 2016-2020 годы». Выделено более 2 млн 170 тысяч рублей. Лариса Петровна отметила, что данная госпрограмма принципиально отличается от предыдущих пятилеток:

«Программа «Культура на 2011-2015 годы» была направленна в первую очередь на совершенствование и развитие материальной базы в сфере культуры. И задача эта была успешно выполнена. Новая же программа сделала ставку на раскрытие творческого потенциала нации, более активное вовлечение граждан в культурную жизнь страны, сохранение национальной самобытности и традиций. Именно поэтому такой значительный упор сделан на увеличение количества мероприятий и их посещаемости, на рост пользователей библиотечных услуг».

Индустрия, способная зарабатывать

Согласно государственной программе «Культура Беларуси на 2016-2020 годы», одним из ключевых критериев успешности учреждения культуры является выполнение плана платных услуг. В минувшем году доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования была доведена Брестскому району в размере 4,7 процента. Для выполнения данного показателя в полном объеме не хватило всего 0,1 процента. Однако те 4,6 процента, которые смогли осилить работники культуры Прибужья, в денежном выражении являются существенной суммой – 123,81 тысячи рублей, что на 13 процентов больше по сравнению с 2015 годом. На оказании коммерческих услуг учреждения культуры заработали более 81 тысячи рублей. Проведено 1244 мероприятия на платной основе. Внебюджетные средства организации могут использовать на различные цели: на укрепление своей материально-технической базы, дополнительные стимулирующие выплаты работникам, оплату коммунальных услуг. Разумеется, чем больше заработает клубное учреждение, тем больше ему вернется в виде приобретений и поощрений.

«Сфера культуры, безусловно, никогда не станет полностью коммерческой. В то же время перед нами стоит задача повышения доли собственных доходов от внебюджетной деятельности, что особенно актуально в нынешних экономических условиях, – подчеркнула Лариса Балашова. – Сегодня нас нацеливают на понимание сферы культуры как индустрии, способной зарабатывать. К сожалению, в клубной системе района имеются учреждения, которые при равном финансировании не зарабатывают, не дают необходимое количество формирований, посещений, в общем, тянут всех вниз. Оптимизация таковых – одна из задач текущего года».

К ряду руководителей учреждений культуры и художественных коллективов, которые хронически не выполняли доведенные показатели по платным услугам без веских, объективных причин, были применены меры дисциплинарного взыскания. В свою очередь флагманы культурной сферы Прибужья, те, которые добиваются высоких показателей по всем направлениям работы, ежегодно поощряются руководством района, в том числе и на отчетных собраниях.

По итогам прошлого года лидерами соревнования среди клубных учреждений нашего района стали Чернавчицкий, Тельмовский, Остромечевский Дома культуры, Малозводский сельский клуб и Омелинский сельский клуб-библиотека. А среди сельских библиотек лучших показателей добилась Вистычская. Руководители данных учреждений – Сергей Рабчевский, Галина Крисанова, Людмила Мельник, Галина Поливода, Виталий Чернов и Алена Маковская под аплодисменты коллег были награждены за профессионализм грамотами, а также ценными подарками. За плодотворную работу получила заслуженную грамоту из рук Ларисы Петровны также руководитель фольклорного коллектива «Гута» Гутинского Дома социальных услуг Елена Бойко.

Слово было предоставлено и самим работникам культуры, которые рассказали о насыщенной жизни своих учреждений. За творческий труд их поблагодарил начальник управления культуры облисполкома Сергей Панасюк, подчеркнув, что эта сфера требует большой самоотдачи, причем нередко в ущерб времени, которое культработники могли бы провести со своей семьей.

«Брестская область в сфере культуры по итогам 2016 года оказалась в лидерах. В этом, безусловно, и ваша заслуга», — обратился к прибужцам Сергей Борисович.

Использовать весь потенциал

Во время отчетного собрания подробному анализу подверглась работа по сохранению историко-культурного наследия Прибужья, деятельность детских школ искусств, публичных библиотек и историко-мемориального музея «Усадьба Немцевичей». Последний, к слову, может быть ориентиром для остальных учреждений культуры района в том смысле, как следует подавать себя и рекламировать свою деятельность.

Завершая обзор культурной жизни Прибужья в 2016 году, Лариса Петровна констатировала:

«Множество событий, мероприятий, конкурсов, признание сопровождали работников культуры в прошлом году. Мы выполнили подавляющее большинство показателей, доведенных соответствующим решением райисполкома. Однако все это не позволило нам подняться выше 16-го места в областном рейтинге. Но это не значит, что мы худшие. Просто девизом 2017 года у нас с вами будет – «Использовать потенциал – подняться как минимум на шестое место».

А в том, что культурный потенциал в Прибужье велик и наша земля полна талантов, – нет сомнений. В очередной раз в этом убедило выступление народного ансамбля песни «Медуница» Клейниковского СДК, которое стало заключительным аккордом отчетного собрания.

Алеся ПАШКЕВИЧ

Фото Сергея ХМЕЛЯ