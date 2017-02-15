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"Он был немного напуган": тюлень прокатился на байдарках в Шотландии

16.02.2017 10:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Шотландец Алистер Форрест (Alistair Forrest) снял в заливе Ферт-Оф-Форт тюленя, который забрался на несколько байдарок. По словам мужчины, он не ожидал, что животное подплывёт так близко.

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Как рассказал Алистер Форрест, он делал фотографии и видео, поэтому был позади остальных. «Неожиданно тюлень решил забраться на заднюю палубу моей байдарки. Я был осторожен, так как это дикий зверь, который находился в нескольких футах. Он был немного напуган и не подавал никаких признаков агрессии».

Тюлень прокатился на трёх лодках, каждую из которых осмотрел и обнюхал, после чего уплыл.

 
 
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Шотландец Алистер Форрест (Alistair Forrest) снял в заливе Ферт-Оф-Форт тюленя, который забрался на несколько байдарок. По словам мужчины, он не ожидал, что животное...

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