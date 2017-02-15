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"Он был немного напуган": тюлень прокатился на байдарках в Шотландии
16.02.2017 10:26 — Новости Культуры | Tut.by
Шотландец Алистер Форрест (Alistair Forrest) снял в заливе Ферт-Оф-Форт тюленя, который забрался на несколько байдарок. По словам мужчины, он не ожидал, что животное подплывёт так близко.
Тюлень прокатился на трёх лодках, каждую из которых осмотрел и обнюхал, после чего уплыл.
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Шотландец Алистер Форрест (Alistair Forrest) снял в заливе Ферт-Оф-Форт тюленя, который забрался на несколько байдарок. По словам мужчины, он не ожидал, что животное...
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