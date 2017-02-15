Дели — столица семи империй. Считается, что первое поселение на его современной территории было основано около 3000 лет до н. э. Теперь в городе проживает более 12 миллионов человек. Об этом городе TUT.BY рассказывает Ольга Грищенко. Ей 28 лет, в Минске девушка работала логистом, барменом. Переехала в Дели в феврале 2016 года. До этого с ноября путешествовала с другом по Индии.



Ольга Грищенко. Фото: личный архив героини

1. Опишите свой город в одном предложении.

Город-парадокс, в котором соседствует шум и умиротворение, нищета и роскошь, великолепные дворцы и трущобы, безразличие и набожность.

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Оказавшись в Дели, вы испытаете два чувства: восхищение и разочарование. Они будут вас преследовать всю поездку. Вам понравятся исторические памятники, но разочарует мусор вокруг. Удивитесь количеству животных в центре города (начиная от слонов, верблюдов и заканчивая бесчисленным количеством коров), но при этом вы будете очень раздражены повышенным вниманием к своей персоне. Поэтому девушкам не стоит надевать короткие шорты, топы с большим вырезом или что-то прозрачное. Местные рынки удивят вас своими ароматами и товарами, но количество людей может хорошенько подпортить вам впечатление.

Публикация от Chandan Khanna (@khannachandan) Сен 13 2016 в 2:19 PDT

Публикация от Não Me Espera Pro Jantar (@naomeesperaprojantar) Фев 9 2017 в 5:46 PST

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

Каждый образованный индиец гордится Ганди, который в 1947 году добился независимости Индии.

Публикация от Julien Alexandre (@dentdy1) Фев 11 2017 в 12:06 PST

Каждый уважающий себя индиец больше всего гордится богом или божеством, в которого он верит.

Публикация от Indian Subcontinent (@indiapictures) Фев 6 2017 в 8:57 PST

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Один из важнейших праздников, который празднуется по всей Индии, — ночь Махашиваратри или «великая ночь Шивы». Каждый год он отмечается в разные даты. В этом году праздник отмечают 24 февраля. В этот день лучше всего ехать в какие-либо святые древние города или деревни, такие как Варанаси.

В крупных городах, таких как Дели, праздник проходит во всех районах города. Достаточно выйти из дома на улицу, и вы сразу окажетесь в центре событий: красочный парад с духовыми и ударными инструментами, платформы с переодетыми в божества людьми, много огней и фейерверков.

Публикация от Kirill Umrikhin (@kirillumrikhin) Мар 6 2016 в 7:49 PST

Еще одно событие — это Холи или Фестиваль весны. Это не безобидное осыпание друг друга красками и поливание водой из водных пистолетов, как делается у нас в Минске или на пляжах Гоа.

Вы можете выйти из дома и прогуляться минут 20 по кварталу — этого времени будет достаточно, чтобы почувствовать праздник: детишки помладше вместе с родителями будут кидать в вас водные бомбы с 3−4-х этажей всех зданий, мимо которых вы будете идти. Подростки, вооружившись баллонами и пакетами с красками Холи, с удовольствием разукрасят вас с ног до головы, заливая краску в глаза и в рот. Водители, проезжающие мимо на немногочисленных машинах, кинут в вас пару сырых яиц.

В этот день братьям разрешено отлупить палкой мужей своих сестер за все, что те сделали за год. На больших площадях все это может происходить одновременно. Чем-то этот праздник похож на нашу Масленицу, так как в конце праздника сжигают чучело демоницы Холики на костре.

Публикация от Tribe Travellers (@tribetravellers) Фев 8 2017 в 5:12 PST

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Дели — это равнинный и очень большой город. Какого-либо определенного места, откуда можно увидеть весь город, нет. Тем более что многоэтажных построек там также немного. Можете посетить ресторан Parikrama с панорамными окнами, который находится в самом сердце города (Antriksh Bhavan, 22, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place).

Публикация от Saikumar Kalyankrishnan (@sychedelic3) Дек 16 2016 в 5:54 PST

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться.

«Ворота Индии» — одна из главных достопримечательностей города. Также это военный памятник в честь индийских солдат, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны. Адрес: Rajpath, India Gate.

Публикация от Vidi Nurcholis (@totepacker) Дек 14 2015 в 3:53 PST

Храм Лотоса — главный храм религии бахаи в Индии и одно из интереснейших архитектурных сооружений в мире. Адрес: Lotus Temple Rd, Shambhu Dayal Bagh, Bahapur, Shambhu Dayal Bagh, Kalkaji.

Публикация от Delhi Bizarre (We the people) (@delhi.bizarre_) Фев 3 2017 в 5:17 PST

Храмовый комплекс Акшардхам , который является самым большим индуистским храмом в мире. Оставьте на него целый день: комплекс огромный, паломники приезжают туда со всей Индии.

Публикация от DivineTraveler (@divine_traveler) Фев 2 2017 в 9:01 PST

Публикация от Setare Saadat (@_setare_saadat_) Янв 28 2017 в 8:10 PST

7. Уникальная городская «фишка», которую можно назвать одним из символов города.

Множество храмов, расположенных по всему городу. Или снующие коровы и моторикши, на которых можно добраться куда угодно за небольшие деньги.

8. Музей, который обязательно нужно посетить и главный экспонат, который нужно увидеть.

Национальный музей Ганди, который расположен в самом центре города. В экспозиции представлены окровавленная одежда Ганди, в которой он был убит, а также много других экспонатов, связанных с историей Индии.

Публикация от André (@oumenos) Ноя 18 2014 в 1:17 PST

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку.

Железная колонна, которая находится в архитектурном комплексе Кутб-Минар. Считается, что если стать к колонне спиной и охватить ее сзади руками, это принесет счастье (другой вариант поверья — исполнится загаданное желание). Но чтобы избежать вандализма, в 1997 году памятник обнесли оградой.

Публикация от @photorene Янв 20 2017 в 5:24 PST

10. Лучший городской стрит-арт.

Стрит-арт в Дели вы можете увидеть по всему городу, при этом в самых неожиданных местах. Большое количество рисунков вы встретите в Коннот-Плейс (центр города).

Публикация от NEVERCREW (@nevercrew) Фев 24 2016 в 7:51 PST

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

Коннот-Плейс — это один из крупнейших финансовых, торговых и деловых центров Дели. Тут огромное количество магазинов, кафе, ресторанов, есть подземный рынок, а в центре находится парк с амфитеатром.

Публикация от Sai Prasanth Choudhury (@ur_pic_is_awesome_thats_why_i) Фев 5 2017 в 11:59 PST

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Не стоит бродить по бедным окраинам города, а также ходить поздно вечером одним. Лучше всего, если вас будет сопровождать знакомый индиец, так вы избавитесь от навязчивых попрошаек. Впрочем, в туристических местах достаточно безопасно.

Публикация от Chandan Khanna (@khannachandan) Сен 7 2015 в 11:56 PDT

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные. Передвигаться в Дели между историческими местами и памятниками проще всего на моторикшах, не забыв при этом сбить цену в 3 раза. Из аэропорта и в аэропорт курсирует экспресс-поезд, который связан с линией метро. Вообще проще всего купить электронный билет в метро, который стоит около 200 рупий (примерно 3 доллара) и передвигаться с его помощью.

Метро в Дели современное, с кондиционерами и возможностью подзарядить телефон. Многие исторические памятники находятся недалеко от станций. Также можно скачать приложение на телефон Delhi Metro, которое рассчитает вам время и стоимость поездки, а также проложит точный маршрут.

14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.

Город настолько не похож на Беларусь, что достаточно тяжело найти в нем хоть что-то, отдаленно напоминающее нашу страну. Наверное, только белорусское посольство.

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать.

Тхали (произносится «тали»). На большой металлической тарелке вам подадут рис, чечевичную подливу, лепешку, индийский йогурт, тушеные овощи и еще несколько соусов. Есть вариации с курицей или рыбой. Все зависит от выдумки повара. Не забудьте также попробовать местные блюда из тандура (тандыра), но будьте готовы, что вся еда будет очень острой.

Публикация от Sofia Aifos (@sofiaaaifos) Фев 9 2017 в 4:48 PST

16. Популярный местный уличный фастфуд.

Часто на улицах готовят чапати (пшеничные лепешки часто с добавлением картофельного пюре со специями) и дал (острая чечевичная подлива).

Публикация от FOODMONSTER (@foodmonsterrrr) Фев 5 2017 в 11:47 PST

Момо (непальские пельмени) на пару, овощные или с курицей.

Публикация от Food Fanatic (@foodcraze.24×7) Фев 9 2017 в 8:15 PST

Много где на улицах готовят роллы — жареная лепешка с различными начинками: овощи, панир, курица.

17. Три места, где можно недорого поесть.

Недорого поесть в Индии можно везде. Стрит-фуд стоит копейки. В ресторанах действует система оплаты сервисного сбора, которая составляет 10% + еще налоги, поэтому в ресторанах вы заплатите примерно на 23% больше по счету, учтите это. То есть если вы поели на 1000 рупий, то заплатите примерно 1230 со всеми налогами. Ищите места в таких районах, как Connaught Place, Khan Market.

18. Лучшее место для танцев.

Индусы танцуют всегда и везде, так что если ресторан, в котором вы оказались, работает до часа ночи и там приглашен диджей, есть 99%-ная вероятность, что к 23.30 все начнут танцевать.

19. Куда пойти на шопинг?

Если вам нужны аутентичные вещи для подарков и сувениров, то идите на рынки. Помните, чем дешевле вещь, тем хуже качество. Даже если продавец уверяет, что это лучшая вещь в Индии. Как-то в аптеке мне пытались продать пластиковую расческу с деревянным принтом, уверяя, что это натуральное дерево. Если сари стоит 500 рупий, будьте готовы, что все ваши вещи при стирке окрасятся в цвет сари. Качество стоит денег.

Самый крупный и старый рынок в районе Chandni Chowk (Чандни Човк), Main Bazar (Мэйн Базар).

Публикация от Toshiki Nishihata (@nshttsk) Фев 9 2017 в 8:21 PST

Если хотите европейского комфорта и качества, тогда вам в многочисленные моллы (например, DLF Promenade). Обеспеченные индусы проводят там большую часть своего времени. Кушать там не советую, вся еда как пластик. А вот прикупить на скидках в 50−70% такие бренды, как Zara, Adidas, Hush Puppies, Mango, Mark&Spencer и многие другие, вполне возможно.

20. Куда пойти встречать рассвет?

Вы можете просто подняться на крышу дома, где живете, так как здания строятся с открытыми верхними террасами на крышах. Зимой вы вряд ли увидите рассвет из-за смога над городом, а вот летом это вполне возможно. Все же, чтобы увидеть идеальный рассвет в Индии, нужно ехать побережье.

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Эфирные масла, специи, натуральную косметику, изделия из дерева, благовония, платки с индийскими принтами, гамаки.

Публикация от Josef Andersen (@josefwarde) Дек 16 2016 в 10:48 PST

Публикация от Jsouv Travel Souvenirs (@jsouvenirs) Янв 12 2017 в 12:33 PST

22. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города.

Красивый Instagram-аккаунт у фотографа под ником @khannachandan

https://www.instagram.com/p/BMLXPPsDJhy/?taken-by=khannachandan

Фотожурналист anushree_fadnavis

https://www.instagram.com/p/BKXbWYHDwR3/?taken-by=anushree_fadnavis

Рестораны/еда: https://www.dineout.co.in/

Концерты/события: https://in.bookmyshow.com/events

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

Сначала из Минска на поезде в Москву. Там вылет из Шереметьево. Советую выбирать прямой рейс от «Аэрофлота» — сэкономите время и нервы, лететь 6 часов. Стоимость билетов в среднем 300 долларов туда-обратно. Пусть он будет на 20 долларов дороже, но зато вам не придется ждать пересадки, например, 20 часов в Стамбуле.

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