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В Могилеве определились с датой проведения фестиваля духовной музыки "Магутны Божа"

16.02.2017 11:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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XXII Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» пройдет в Могилеве с 26 июня по 3 июля. В программе — традиционные конкурсы вокалистов, хоровых и вокальных коллективов, выставки духовной литературы, конференции, мастер-классы, концерты классической музыки, выступления молодежных групп.


Фото: mogilev-region.gov.by

Оценивать участников фестиваля будет профессиональное жюри, в состав которого войдут известные деятели культуры Беларуси, России, Украины, Германии, Польши и других стран.

Впервые фестиваль «Магутны Божа» состоялся в 1993 году. За годы существования мероприятия в нем приняли участие более 10 тыс. человек. В программе фестиваля в разные годы принимали участие посольства из России, Украины, Болгарии, Италии, Испании, Польши, Германии, Мексики, Боливии, Венесуэлы, Сербии и др.

 
Теги: Могилев
 
 
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