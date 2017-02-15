|
В Могилеве определились с датой проведения фестиваля духовной музыки "Магутны Божа"
16.02.2017 11:02 — Новости Культуры | Tut.by
XXII Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» пройдет в Могилеве с 26 июня по 3 июля. В программе — традиционные конкурсы вокалистов, хоровых и вокальных коллективов, выставки духовной литературы, конференции, мастер-классы, концерты классической музыки, выступления молодежных групп.
Оценивать участников фестиваля будет профессиональное жюри, в состав которого войдут известные деятели культуры Беларуси, России, Украины, Германии, Польши и других стран.
Впервые фестиваль «Магутны Божа» состоялся в 1993 году. За годы существования мероприятия в нем приняли участие более 10 тыс. человек. В программе фестиваля в разные годы принимали участие посольства из России, Украины, Болгарии, Италии, Испании, Польши, Германии, Мексики, Боливии, Венесуэлы, Сербии и др.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это будет 22-й по счету форум с традиционными конкурсами, концертами, выставками.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии