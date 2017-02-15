Примечательно, что картина Гарта Дэвиса может похвастать не одной, а сразу шестью номинациями на престижнейшую награду Американской киноакадемии. Тут и лучший фильм, и лучший сценарий, и лучшая работа оператора. Понятно, что само по себе это не говорит о том, что«Лев» понравится всем и каждому, снесет крышу удивительными смысловыми откровениями и оставит в сердце отпечаток до конца ваших дней. Это возможно, но вовсе не обязательно. Иногда для такого количества номинаций достаточно, чтобы лента имела цепляющий сюжет, крепкий актерский ансамбль и сплоченную съемочную группу.

Пожалуй, в случае со«Львом» все эти факторы сошлись. Смотрите сами. Актер Дев Патель вновь сыграет выходца из индийских трущоб. По сюжету мальчишка по имени Сару, по ошибке уехавший далеко от дома, вырос в приемной австралийской семье, но спустя 25 лет решает найти своих родных в Индии. Напомним, первую роль в большом кино актер сыграл в оскароносном«Миллионере из трущоб» Дэнни Бойла, где персонаж 17-летнего Пателя необразованный сирота Джамал из Мумбаи выиграл в передаче«Кто хочет стать миллионером?» 20 миллионов долларов. Австралийская актриса Николь Кидман, исполнившая роль приемной матери Сары, и вовсе не нуждается в представлениях. За одну только роль британской писательницы Вирджинии Вулф в фильме«Часы» Кидман буквально завалили самыми крупными актерскими трофеями: тут и«Серебряный медведь» Берлинале, и«Золотой глобус», и приз Британской киноакадемии, и, конечно же,«Оскар».

Возможно, кого-то смутит персона режиссера. Да, Гарт Дэвис — новичок в большом кино, а«Лев» — его первый опыт в полном метре. До этого он снимал короткометражки и работал в сериалах. Но какая разница, где и что ты снимал прежде, если твой полнометражный дебют получает сразу шесть номинаций на«Оскар“?

В основе фильма — реальная история бизнесмена Сару Брирли, который в 5-летнем возрасте уехал далеко от дома, а спустя 25 лет нашел мать и старшего брата.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мечтая о доме Сегодня в минский прокат выходит один из номинантов на премию «Оскар» — драма «Лев“

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