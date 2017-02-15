Долгое время европейцы не верили, что черные африканцы, живущие южнее Сахары, могли создать какое-либо подобие цивилизации. До тех пор, пока в 1871 году немецкий исследователь Маух не открыл величественные руины Большого (Великого) Зимбабве. Здесь, в дебрях Южной Африки, он обнаружил целый город с каменными башнями и стенами, который впечатлял и своими размерами, и мастерством обработки камня.





Африканеры (белые колонисты) британской колонии Южная Родезия, которая появилась на этих землях в конце XIX века, долго не признавали за черными туземцами право на постройку города. Они придумывали разные теории, как белые люди (финикийцы или арабы) в древности могли приплыть и построить Великий Зимбабве. Например, активно поддерживалась теория, что эти руины — пропавшие копи царя Соломона, источник его легендарных богатств.



Большая Цитадель.

Но все же в XX веке, после долгих исследований, было доказано, что город, процветавший в XII—XV веках и по величине превышавший Париж тех времен, был построен именно чернокожими, народом шона, разбогатевшим на торговле золотом и слоновьей костью. Город был столицей огромного государства Мономотапа, занимавшего территории современных Зимбабве и части Мозамбика.

Впечатляют даже его остатки: огромные толстые стены с ровной каменной кладкой (без цемента), узкие проходы, каменные алтари и башня, крепость на горе и многочисленные руины.



Башня и стены Большой Цитадели.

К сожалению, у нас очень мало знают об этом месте. Сам я узнал о существовании этой древней и малоизвестной цивилизации еще двадцать лет назад. Увидев в 1990-е фильм из серии «Исчезнувшие цивилизации», посвященный Великому Зимбабве, захотел когда-нибудь сюда обязательно попасть.

И вот в прошлом году, путешествуя по Юго-Восточной Африке (Замбия — Малави -Мозамбик — Зимбабве), я попал в город Масвинго на юге Зимбабве. В 28 километрах от него среди живописных скал находились долгожданные руины. Поселился в кемпинге возле входа в древний город, где было электричество и даже горячая вода! И оказался единственным его постояльцем — в Зимбабве туристов пока немного. Еду пришлось привезти с собой, так как никаких ресторанов здесь нет, а только дикая местность среди леса и скал.



Верветовая обезьяна.

Уже с утра побежал смотреть руины. Первое, что удивило, — это почти полное отсутствие людей. За полдня я видел всего трех китайцев (работающих, как оказалось, в Африке), и только к обеду появился охранник музея под открытым небом, да и тот прятался в кустах от солнца. Большую часть дня я ходил по городу один, фотографировал, сидел на камнях и представлял, как могли жить здесь люди семь веков назад, когда это был большой и шумный город.

Большинство построек города разрушило не время, а белые поселенцы, которые ломали все подряд, надеясь найти сокровища царя Соломона, по слухам, спрятанные под городом. Безумие прекратилось только после того, как английская администрация прямо среди руин поставила небольшое отделение полиции. О нем напоминает памятная табличка на постаменте.





Но даже то немногое, что осталось от города, впечатляет. До нашего времени сохранились высокие стены и башня Великой (Большой) Цитадели, в которой, возможно, жил когда-то король, пока не перенес свою резиденцию наверх, в крепость на тридцатиметровой скале, называемой часто Акрополем. К верхней крепости ведет древняя каменная лестница, проложенная среди узких скал. Сейчас ее оккупировала большая колония верветовых обезьян (зеленых мартышек). Над этой верхней крепостью есть хорошая площадка на большом и плоском камне, откуда видны все величественные руины, Большая и Малая Цитадели, живописные окрестные холмы и большое озеро в десяти километрах отсюда среди гор.



Лестница к крепости на скале.

Под вечер город немного оживился. Внизу, недалеко от Малой Цитадели Зимбабве, я встретил местных предприимчивых тетушек, которые, увидев издалека редкого туриста, бросились одевать леопардовые шкуры и начали танцевать народные танцы.



Местная тетушка из танцевального коллектива.

Целый день я бродил по руинам. Поздно вечером в кемпинг приехал второй постоялец — немец, планирующий пересечь всю Африку на мотоцикле, и с ним мы приготовили на костре королевский ужин — кашу из топора (из всего, что оказалось в сумке). Ужин вдохновил меня пойти фотографировать руины. Ночью они выглядят еще величественней и загадочней. В это время суток в Великом Зимбабве нет ни света, ни охранников. И это странно, ведь эти руины — главный символ страны. В честь них колония Южная Родезия, в 1980 году получившая независимость, была переименована в Зимбабве.





После открытия руин Большого Зимбабве были найдены еще сотни поселений этой цивилизации на территории современных Зимбабве, Ботсваны и Мозамбика. А также многочисленные шахты древней золотодобычи, а в некоторых местах — сложная сеть ирригационных каналов. Сам город, известный нам как Большой Зимбабве, просуществовал до XV века. Считается, что скотоводство и монокультурное земледелие истощили почву вокруг города, а пожары уничтожили растительность.

В итоге народ шона перенес столицу на 500 километров северного этого места. Само государство Мономотапа перестало существовать в XVII веке после разрушительных набегов воинственных племен розви.



