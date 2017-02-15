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Белгазпромбанк вернул в Беларусь легендарную книгу Скорины

16.02.2017 15:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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В год 500-летия белорусского книгопечатания корпоративную коллекцию Белгазпромбанка пополнил памятник национальной книжной культуры — «Малая подорожная книжка», напечатанная Франциском Скориной в Вильно в 1522 году.


«Малая подорожная книжка». Фото предоставлено Белгазпромбанком

Эксперты считают именно ее первой книгой, изданной на белорусских землях. В 1520 году Франциск Скорина приехал в Вильно и при поддержке бурмистра Якуба Бабича в 1522-м издал «Малую подорожную книжку», а в 1525-м — «Апостол».

«Малая подорожная книжка» (также называемая «книжицей») является «часословом для мирян», то есть собранием церковных книг небольшого формата, предназначенных для путешественников: «Псалтырь», «Часословец», «Шестидневец», «Соборник», акафисты, каноны. Это больше, чем просто одно издание: 18 книг, собранных вместе в одном переплете. Они украшены уникальными гравюрами, заставками и инициалами. 9 книг имеют послесловие самого Скорины.


«Малая подорожная книжка». Фото предоставлено Белгазпромбанком

Полных экземпляров «Малой подорожной книжки» не сохранилось. Наиболее сохранившиеся экземпляры имеются в библиотеках Москвы, Копенгагена и Санкт-Петербурга. Самые полные — в Российской национальной библиотеке (20 книг), в Королевской библиотеке в Копенгагене (18 книг).

Экземпляр, который пополнил корпоративную коллекцию Белгазпромбанка, единственный экземпляр «Малой подорожной книжки» в нашей стране.

 
 
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В год 500-летия белорусского книгопечатания корпоративную коллекцию Белгазпромбанка пополнил памятник национальной книжной культуры - "Малая подорожная книжка",...

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