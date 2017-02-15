14 февраля отделе по работе с детьми прошёл День книгодарения, где каждому четвёртому читателю библиотекари дарили книги.







Первым четвёртым посетителем оказалась учащаяся 3 «Б» класса гимназии №1 «Логос» Виолетта Карпович. Девочка часто приходит в библиотеку, но о таком празднике и о нашей акции услышала впервые. Она была приятно удивлена подарком.







Яцкевич Вадим учащийся 7 «Б» класса гимназии №1 «Логос» получил в подарок путеводитель «Вилейский край». Вадим поблагодарил библиотекарей и с удовольствием сфотографировался на фоне выставок. Библиотеку посещали не только дети, но и взрослые.

Илья Самаль, также учащийся гимназии №1 «Логос» пришёл вместе с мамой. Читателям было подарено 9 книг и 1 журнал.

Светлана ТАМИЛИНА, заведующая отделом по работе с детьми.

Фото Татьяны СМОЛЕНСКОЙ.