|
В День книгодарения первой, кому подарили книгу, стала ученица гимназии №1 «Логос»
16.02.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
14 февраля отделе по работе с детьми прошёл День книгодарения, где каждому четвёртому читателю библиотекари дарили книги.
Первым четвёртым посетителем оказалась учащаяся 3 «Б» класса гимназии №1 «Логос» Виолетта Карпович. Девочка часто приходит в библиотеку, но о таком празднике и о нашей акции услышала впервые. Она была приятно удивлена подарком.
Яцкевич Вадим учащийся 7 «Б» класса гимназии №1 «Логос» получил в подарок путеводитель «Вилейский край». Вадим поблагодарил библиотекарей и с удовольствием сфотографировался на фоне выставок. Библиотеку посещали не только дети, но и взрослые.
Илья Самаль, также учащийся гимназии №1 «Логос» пришёл вместе с мамой. Читателям было подарено 9 книг и 1 журнал.
Светлана ТАМИЛИНА, заведующая отделом по работе с детьми.
Фото Татьяны СМОЛЕНСКОЙ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 февраля отделе по работе с детьми прошёл День книгодарения, где каждому четвёртому читателю библиотекари дарили книги. Первым четвёртым посетителем оказалась...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии