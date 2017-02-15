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В День книгодарения первой, кому подарили книгу, стала ученица гимназии №1 «Логос»

16.02.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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14 февраля отделе по работе с детьми прошёл День книгодарения, где каждому четвёртому читателю библиотекари дарили книги.



Первым четвёртым посетителем оказалась учащаяся 3 «Б» класса гимназии №1 «Логос» Виолетта Карпович. Девочка часто приходит в библиотеку, но о таком празднике и о нашей акции услышала впервые.   Она была приятно удивлена  подарком.



Яцкевич Вадим учащийся 7 «Б» класса гимназии №1 «Логос» получил в подарок путеводитель «Вилейский край». Вадим поблагодарил библиотекарей и с удовольствием сфотографировался на фоне выставок. Библиотеку посещали не только дети, но и взрослые.

Илья Самаль, также учащийся гимназии №1 «Логос» пришёл вместе с мамой. Читателям было подарено 9 книг и 1 журнал.

Светлана ТАМИЛИНА, заведующая отделом по работе с детьми.

Фото Татьяны СМОЛЕНСКОЙ.

 
 
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14 февраля отделе по работе с детьми прошёл День книгодарения, где каждому четвёртому читателю библиотекари дарили книги. Первым четвёртым посетителем оказалась...

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