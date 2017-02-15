

В самом слове “старейшина” заключается критерий качеств человека — знающий, мудрый, понимающий жизнь. Со дня появления старейшин на селе, а это уже 11 лет, эту почетную, по доверию земляков, миссию исполняет старейшина деревень Крыницы и Новинка Раиса Адамовна Мацыль.

Когда ее избирали, только что сама вышла на пенсию. Были более старшие по возрасту, занимавшие ранее различные должности мужчины, но выбор свой люди, возлагая различные надежды, остановили на Раисе Адамовне. Поначалу, услышав на собрании свое имя, она даже растерялась. Но тут же, что свойственно ей, собралась с чувствами: значит, рассмотрели в ней то, что, может, и сама того не замечает в себе, еще раз оценивают ее, и нельзя отказываться, нельзя успокаиваться.

Она, и в этом стержень Раисы Адамовны, человек по натуре очень спокойный, но умеющий беспокоиться за других. В этом за много лет ее работы и бухгалтером, и главным бухгалтером в совхозе “Новинка” убедились все на огромной территории хозяйства. Дверь ее кабинета была открыта для тружеников и пенсионеров для решения любого, без исключения, вопроса.

Однажды по такому поводу в редакции раздался звонок из г. Бреста. Леонид Кириллович Халецкий благодарил главного бухгалтера за помощь, которую она оказала при подтверждении его непродолжительного трудового стажа в совхозе “Новинка”.

— Работа в родной деревне, — делится искренне Раиса Адамовна, — это всегда огромная ответственность перед людьми. И хоть я родом из деревни Сани, из семьи Бедрицких, но с четырех лет, в связи с переездом сюда родителей, я в Новинке. Полюбила на всю жизнь два этих самых родных для меня уголка. В семье нас было шестеро детей, и все были втянуты в труд. Многому учил отец Адам Минович. Он был очень умелым строителем, и в Новинку его пригласили, когда она была еще в составе совхоза “Реконструктор”, помочь возводить производственные постройки. Кругом, что ни возьми, это было дело его рук. Мама Варвара Андреевна, из рода Якубовичей, работала на ферме, большей частью телятницей. Наша семья очень гордилась дядей Филиппом Андреевичем Якубовичем. Это был необыкновенно душевный человек. Когда он приезжал к нам, от каждого его слова, улыбки все вокруг светилось. Он многое пережил. В 19 лет был схвачен немцами, но бежал из гарнизона в Плоском. Сражался в партизанском отряде, попал в блокаду в районе озера Палик, чудом остался жив. Воевал на фронте, после войны многое сделал для восстановления коллективных хозяйств в районе. Днем вместе с другими односельчанами возводил амбары, тока, фермы, а после работы мастерил сани, колеса, изготавливал шорный инструмент. И на таких людей мне везло по жизни. Такими были для меня и первый директор образованного в 1965 году совхоза “Новинка” (позже директор совхоза “Рыдомльский” и директор Смольянского сельскохозяйственного техникума) Иван Семенович Бутор, Константин Иванович Жуковский, Виктор Григорьевич Гончаров, директор школы в Новинке Константин Иванович Романович, да всех и не перечислить…

32 года отдав работе в бухгалтерии, после еще 17 лет работала она в местной школе, в последние годы вела все ее обширное хозяйство. Это в том числе благодаря и ей школа в Новинке была известна своей неповторимой архитектурой, учебным и воспитательным процессом на всю страну. Сельские дети здесь получали то, о чем можно было мечтать даже в больших городах.

Люди знали, когда выбирали старейшину, что она, будучи и на заслуженном отдыхе, не оставит их заботы без внимания.

Двери дома Раисы Адамовны, как некогда двери служебного кабинета, всегда для них открыты и теперь. Когда заходили раньше позвонить, она узнавала все их нужды. Помогала договориться со службами на доставку газового баллона, заказать дрова в лесничестве или привезти их из гортопа, дозвониться сельчанам до детей.

Действовал и авторитет самой Раисы Адамовны. Если в телефонной трубке раздавался ее голос, то уже назавтра на пороге родного дома появлялись дети Марьи Ивановны или Петра Алексеевича. Авторитет ее в этом плане непререкаем.

Идет время, появляются иные проблемы. Стали ими уже и питьевая вода, и расчистка по всем шести улицам Новинки и Крыниц, и сбор, вывоз мусора, оплата за эту услугу, уличное освещение, состояние бесхозных домов… Решает их ответственно Р. А. Мацыль совместно с сельисполкомом, райисполкомом и райсоветом депутатов, службами района.

Теперь вот в полный рост встала проблема ремонта улицы Луговой. Образовались ямы, неровности, нужна подсыпка гравием. Обращение жителей передано для принятия мер в сельисполком. 1500 рублей выделено на 2017 год по статье на ремонт дорог по населенным пунктам всего огромного Толочинского сельского Совета, и улица Луговая тоже стоит в списке на приведение ее в порядок.

Тревожит и качество питьевой воды. Выходом стало подключение водоразборных колонок к скважине сельхозпредприятия, но вода из нее тянет больше на уровень технической, а не питьевой. Населенный пункт большой, его никто не собирается закрывать, поэтому всерьез прорабатывается вопрос бурения здесь новой артскважины.

В связи с тем, что закрыты школа, отделение связи, не стало для многих работы, люди стали больше уделять внимание земле возле дома, подсобному хозяйству. Раиса Адамовна вместе с мужем Евгением Владимировичем тоже занимаются им. Имеют почти полгектара земли. В прошлом году приезжали дети и помогли установить большую теплицу.

В Минске проживает дочь с семьей, отсюда, из деревни, посадив и убрав урожай, берут все необходимое для себя. Сыновьям, Сергею и Андрею, это дается проще. У них свои дома, своя земля. Но родителей, дом родной не забывают. Любят сюда приезжать и внуки, их шестеро, есть в семье две правнучки.

— Что бы ни попросили, что бы ни поручили Раисе Адамовне, — дополняет наш разговор председатель сельисполкома Борис Геннадиевич Закрижевский, — она умудряется сделать. В этом ей помогают люди, которые берутся за любую работу, что по их силам. Они любят свою деревню, а это всегда добавляет энергии, инициативы. В этом населенном пункте в связи с уходом центра хозяйства добавилось проблем. Но общими усилиями всех здесь проживающих они и через свой вклад, и помощь района не оставляются без внимания. В этом основное предназначение старейшины — болеть за все происходящее в родном доме. Вот таким домом для Р. А. Мацыль и ее односельчан и стали переходящее одна в одну деревни — Новинка и Крыницы…

Название последней себя оправдывает. И сейчас еще из-под земли здесь бьют криницы с кристально чистой водой. Не любить, не сохранять такое богатство нельзя. Оно, без преувеличения, на вес золота, оно бесценное.

Виктор БИРЮКОВ.

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