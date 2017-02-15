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В Толочине стартовал конкурс «Спасатели глазами детей»
16.02.2017 12:07 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Принять участие в нем могут учащиеся учреждений образования в возрасте от 7 до 17 лет в следующих номинациях: «Рисунок», «Плакат», «Поделка», «Скульптура малых форм», «Модель пожарной аварийно-спасательной техники» (их представлять в ЦДиМ), а также «Сказка», «Рассказ», «Стихотворение» (представлять в отдел образования, спорта и туризма райисполкома).
Работы принимаются до 1 марта. Лучшие из них примут участие в областном этапе конкурса. Победителей ждут призы.
Юлия КАПРАНОВА.
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