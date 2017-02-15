МИНСК, 16 фев — Sputnik. Предположительно первое печатное издание белорусского первопечатника Франциска Скорины "Малая подорожная книжица" пополнила корпоративную коллекцию Белгазпромбанка, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

"Эксперты считают именно ее первой книгой, изданной на белорусских землях. На сегодняшний день это единственный экземпляр данной книги в нашей стране", — подчеркнули в пресс-службе Белгазпромбанка.



© Sputnik / Виктор Толочко Национальной библиотеке Беларуси хотят дать имя Франциска Скорины

Ранее глава банка Виктор Бабарико подчеркивал, что, несмотря на непростые финансовые времена, банку очень хотелось бы в год 500-летия белорусского книгопечатания вернуть стране важный раритет.

Франциск Скорина выпустил "Малую подорожную книжицу" в Вильно в 1522 году. Книжка представляла собой собрание церковных книг небольшого формата, которые предназначались для путешественников, в том числе "Псалтырь", "Часословец" и другие.

Книги украшены уникальными гравюрами, заставками и инициалами. Девять книг имеют послесловие самого Скорины.

В настоящее время полных экземпляров "Малой подорожной книжицы" не сохранилось. Наиболее полные экземпляры хранятся в библиотеках Москвы, Копенгагена и Санкт-Петербурга. Самые полные — в Российской национальной библиотеке (20 книг), в Королевской библиотеке в Копенгагене (18 книг).



© Фото: Белгазпромбанк Экземпляр "Малой подорожной книжицы" Франциска Скорины

Экземпляр из корпоративной коллекции Белгазпромбанка — один из двух сохранившихся, где есть гравюры "Крещение Господне" и "Господь в храме научает законоучителей иудейских". Второй хранится в Университетской библиотеке в Кракове.

"Возвращение данного уникального национального артефакта на родину именно в год празднования 500-летия белорусского книгопечатания — неординарное и знаковое событие не только для банка, но и для всей страны. Это дает нам возможность продемонстрировать единство белорусской и европейской культур, прошедшее сквозь века", — прокомментировал возвращение раритета глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.