﻿ В Бресте нашли третьего пернатого хищника за месяц - ястреба-тетеревятника. 21.by
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В Бресте нашли третьего пернатого хищника за месяц - ястреба-тетеревятника

16.02.2017 18:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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В первой половине дня 9 февраля на улице Московской в Бресте студенты технического университета обнаружили раненого ястреба-тетеревятника. Сейчас птица находится на реабилитации в Полесском аграрно-экологическом институте НАН.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Т. Романовой

Найденный на улице ястреб был в очень тяжелом состоянии, поэтому студенты обратились за помощью к специалистам аграрно-экологического института.

«У молодого ястреба-тетеревятника было полностью парализовано крыло. В двух местах переломана плечевая костью, вены разорваны, кровотечение. Хорошо, что быстро доставили. Мы ему остановили кровотечение, сделали жесткую повязку, антисептику и определили правильное содержание: в темном помещении без раздражающих факторов. Так он у нас прижился и живет до сих пор», — сообщил TUT.BY заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Как отметил специалист, ястреб, вероятно, травмировался во время охоты на голубя — ударился о провод.

Птица постепенно приходит в себя. Сейчас ее кормят мясом диких уток, выносят на прогулку. После того, как пернатый хищник поправится, его передадут в Гродно.

«Есть договоренность с энтузиастом, который готов взять ястреба-тетеревятника на содержание по договоренности и под кураторством зоопарка», — отметил Виктор Трофимович.

Брест нынешней зимой не перестает радовать орнитологов. Напомним, в начале года в самом центре города заметили двух филинов. Теперь — ястреба-тетеревятника.

«Мы с коллегами признали, что за последние 20 лет это наиболее снежная зима в Бресте и Брестском районе. Снежный покров 20 см и больше. При чем стабильно установился уже на протяжении чуть ли не полутора месяцев. Такого раньше не было. Естественно, в дикой природе кормиться этим крупным хищным птицам стало проблемно, а то и невозможно. И они ушли сюда (в Брест — TUT.BY)», — заключил собеседник.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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По мнению орнитологов пернатых хищников в Брест гонит снежная зима.

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