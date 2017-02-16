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В Киеве нашли замену ушедшим организаторам "Евровидения-2017"

17.02.2017 06:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Украине нашли замену менеджерам, покинувшим команду по подготовке песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).


Быстро найти новых организаторов удалось благодаря поддержке со стороны всех властных структур Украины и Киева, заявил заместитель руководителя «Национальной общественной телерадиокомпани Украины» (НСТУ) Павел Грыцак. Кроме того, по его словам ушедшие люди, не влияли «на телевизионное шоу и подготовку», так как состояли в ивент-команде и в коммерческой части команды.

Предложение по кандидатурам были направлены на утверждение к владельцу конкурса — в Европейский вещательный союз.

По словам Грыцака, ивент-менеджер был выбран совместно с Киевом, «поскольку очень много событий вокруг „Евровидения-2017“ пройдет в Киеве». Также в Украине определились с претендентом на должность коммерческого директора конкурса. Это человек, который работал более 15 лет в НСТУ и участвовал в спонсорских и маркетинговых проектах, связанных с «Евровидением-2005» и детским песенным конкурсом «Евровидение-2009».

Команда, работавшая над организацией «Евровидение-2017», заявила о выходе из проекта 13 февраля. Организаторы заявили, что их фактически лишили полномочий, назначив нового руководителя конкурса в Украине.

В обращении организаторы заметили, что это произошло после того, как им удалось добиться от Европейского вещательного союза (EBU) подтверждения проведения конкурса в Киеве. В результате работа над проектом была остановлена на два месяца, подчеркнули организаторы. По данным «Интерфакс-Украина», из проекта ушел 21 менеджер.

Уходом части команды не повлияет на качество проведения «Евровидения», заявлял вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. По его словам, на конкурс уже выделено финансирование, а также принят устав НСТУ и соответствующие правительственные постановления.

62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая.

 
 
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Предложение по кандидатурам были направлены на утверждение к владельцу конкурса - в Европейский вещательный союз.

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