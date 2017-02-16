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Билеты на "Славянский базар" начнут продавать с 20 февраля через операторов во всем мире
17.02.2017 07:31 — Новости Культуры | Tut.by
Билеты на XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» поступят в продажу с 17 февраля, проинформировал директор форума Александр Сидоренко.
Продажу разделили на три этапа. Начиная с 17 февраля в кассах Витебска можно купить билеты на открытие и закрытие творческого форума, на два дня финала международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск», а также на отдельные сольные концерты гостей, например, Валерия Меладзе или Григория Лепса. С 20 февраля билеты на эти же программы можно приобрести через билетных операторов во всем мире.
Второй этап начнется через месяц — 17 марта. С этого дня билеты будут продавать на все мероприятия, которые пройдут в Летнем амфитеатре.
А на заключительном этапе продаж можно будет приобрести билеты и на проекты на других концертных площадках.
Как ранее
«Цены на билеты сравнимы с прошлым годом. Фестиваль народный, и любой зритель должен иметь возможность приобрести билет на концерт. Есть программы и места подороже, например, вип-места на открытие. Но, как правило, именно эти билеты раскупают первыми. Есть бюджетные варианты, так что прийти на концерт может и студент, и пенсионер. При формировании программы учитываем интересы аудитории разного возраста, разные зрительские вкусы», — рассказал Александр Сидоренко.
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Продажу билетов разделили на три этапа.
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