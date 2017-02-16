Билеты на XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» поступят в продажу с 17 февраля, проинформировал директор форума Александр Сидоренко.



Фестиваль пройдет с 13 по 17 июля

Продажу разделили на три этапа. Начиная с 17 февраля в кассах Витебска можно купить билеты на открытие и закрытие творческого форума, на два дня финала международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск», а также на отдельные сольные концерты гостей, например, Валерия Меладзе или Григория Лепса. С 20 февраля билеты на эти же программы можно приобрести через билетных операторов во всем мире.

Второй этап начнется через месяц — 17 марта. С этого дня билеты будут продавать на все мероприятия, которые пройдут в Летнем амфитеатре.

А на заключительном этапе продаж можно будет приобрести билеты и на проекты на других концертных площадках.

Как ранее сообщил журналистам директор форума Александр Сидоренко, XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 17 июля (дополнительные мероприятия состоятся 11−12 и 18−19 июля).

«Цены на билеты сравнимы с прошлым годом. Фестиваль народный, и любой зритель должен иметь возможность приобрести билет на концерт. Есть программы и места подороже, например, вип-места на открытие. Но, как правило, именно эти билеты раскупают первыми. Есть бюджетные варианты, так что прийти на концерт может и студент, и пенсионер. При формировании программы учитываем интересы аудитории разного возраста, разные зрительские вкусы», — рассказал Александр Сидоренко.