Американская Национальная академия искусства и техники грамзаписи имеет тайный комитет с целью препятствовать присуждению престижных премий Grammy темнокожим музыкантам в самых престижных номинациях. С таким обвинением выступил в четверг лидер известной диско-группы Village People Виктор Уиллис, написавший открытое письмо на имя президента Академии Нила Портноу.

Автор хитов «Y.M.C.A.», «Go West», «In the Navy» и «Macho Man» является членом этой авторитетной организации, присуждающей «золотые граммофоны». «Я обеспокоен тем, что вы не до конца откровенны, каким образом реально определяется обладатель Grammy за лучший альбом года. Как вы уже знаете, у Grammy есть особый комитет для того, чтобы при необходимости преодолевать выбор членов академии с правом голоса», — утверждает певец.

По его словам, тайная структура была сформирована после того, как в 1985 году темнокожий исполнитель Лайонел Ричи завоевал премию в номинации «Альбом года», одержав верх над считавшимся фаворитом рокером Брюсом Спрингстином. «Определенные люди, главным образом белые, очень огорчились по этому поводу, так как считали, что победителем должен был стать Спрингстин», — пояснил Уиллис. Он прозрачно намекнул, что в этом году выбор тайного жюри пал на белую британскую певицу Адель.

Уиллис задается вопросом, сколько афроамериканцев входит в состав тайного отборочного комитета и не присутствует ли элемент расизма в его действиях. Он призывает президента Академии «рассказать все начистоту».

12 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялась 59-я церемония вручения Grammy. Триумфатором стала певица Адель , завоевавшая все пять наград, на которые она была номинирована. 28-летняя белая британка в основной категории «Запись года» удостоилась премии за композицию Hello, обойдя в том числе таких темнокожих исполнителей, как Бейонсе с ее синглом Formation и дуэт Рианны с Дрейком с их совместной песней Work. Кроме того, Адель одержала победу в категориях «Песня года» и «Альбом года».