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"Ленинград", "Юпитер" и "Киев". Полсотни старых фотоаппаратов можно увидеть в музее Парулиса

17.02.2017 08:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Старые фотоаппараты в гродненском частном музее быта Януша Парулиса можно не только увидеть, но и повертеть в руках, изучая устройство фотоаппаратов еще доцифровой эпохи. А еще увидеть фотопленки и мини-лабораторию, где эти пленки проявляли. Потом полистать альбомы со старинными фотографиями гродненцев, которые жили лет сто назад и послушать истории о фотостудиях нашего города того периода.


Частный музей Януша Парулиса до недавнего времени переживал не лучшие времена. Хозяин уникального для Гродно заведения рассказывал, что за месяц к нему приходит человек 5−6, потому чтобы насобирать на аренду ему приходится продавать свои экспонаты.


 — А я ведь всю жизнь собирал их. И не хочется просто так продавать. Я ж не прошу денег. Хочу, чтобы ко мне приходили посетители, которым я буду рассказывать об истории города и о своих экспонатах, — говорит Януш и ведет нас в помещение смотреть на фотоаппараты, которые выставлены в двух комнатах музея.

Януш говорит, что после публикаций в местной прессе, у него появились волонтеры, которые начали помогать в сортировке экспонатов и предложили каждый месяц делать небольшую тематическую выставку. В этом месяце гродненцы и гости города могут увидеть старые фотоаппараты.

— Стал искать, их оказалось 53 штуки есть. И все разные. Только два одинаковых. Большинство из них — рабочие — заправляй пленку, да фотографируй. Ой, уже 54, — Януш достает откуда-то из тумбочки еще один аппарат.

Современным детям уже и не понять, как это — фотографировать на пленку, а здесь можно все это посмотреть и потрогать. Хозяин расскажет и все объяснит. Вход в музей — три рубля.



































На столе — маленькие коробочки с фотопленкой, рядом минилаборатория по их проявке. Напротив — настоящий «король» фотоаппаратов и изюминка выставки — огромный 150-летний гигант, которого привезли в Гродно из Варшавы. Хозяин музея сетует, что нет специальных карточек к нему, а то снимал бы, ведь все механизмы в идеальном состоянии.

Есть здесь и «мыльницы» из 2000-тысячных, и «Полароид» из 90-х, и знаменитые ФЭДы, и советские «Ленинград», «Юпитер» и «Киев».

О том, как сейчас обстоят дела у частного музея, Януш Парулис говорит с воодушевлением.

—  Наконец стали приезжать туристы. Это очень меня радует, ведь в планах есть много интересного. Например, сделать выставку, посвященную распаду СССР. Экспонатов хватит на несколько залов. В следующем месяце познакомлю гродненцев с историей музыкальных инструментов, а дальше не решил еще, но обязательно придумаем что-нибудь интересное. Здесь экспонатов на годы вперед. Есть на что посмотреть.

 
Теги: Гродно
 
 
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Старые фотоаппараты в гродненском частном музее быта Януша Парулиса можно не только увидеть, но и повертеть в руках, изучая устройство пленочных, еще не цифровых...

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