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Бурная ночная жизнь. В Гродненском зоопарке для наблюдения за сипухами установили видеокамеры

17.02.2017 09:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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В октябре прошлого года в Гродненском зоопарке появилась пара удивительных и необычных сов — сипух. Птицы были приобретены в Калининградском зоопарке. Их поселили в самом темном помещении павильона «Попугаи», сообщается на сайте зоопарка.


Фото: cosmozz.info, носил иллюстративный характер

Рассмотреть новых жителей зоопарка не так-то просто. Сипухи — птицы ночные, очень пугливые и осторожные.

Для того, чтобы увидеть, что же делают птицы, когда их никто не беспокоит, сотрудники зоопарка установили в вольере камеру видеонаблюдения. Оказалось, что ночная жизнь в клетке кипит.

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Сипуха обыкновенная — одна из самых распространенных сов в мире. Водится по всей Южной Америке и Австралии, по всей Африке, за исключение Сахары, в Европе везде, за исключением России, почти всего Скандинавского полуострова, восточной, половины Украины и Белоруссии, на Аравийском полуострове, Индии, в Юго-Восточной Азии, в Северной Америке примерно до границы Канады. Может жить почти в любом климате. Охотно селятся рядом с человеком, в том числе в построенных им зданиях.

 
 
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В октябре прошлого года в Гродненском зоопарке появилась пара удивительных и необычных сов - сипух. Птицы были приобретены в Калининградском зоопарке.

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