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Бурная ночная жизнь. В Гродненском зоопарке для наблюдения за сипухами установили видеокамеры
17.02.2017 09:10 — Новости Культуры | Tut.by
В октябре прошлого года в Гродненском зоопарке появилась пара удивительных и необычных сов — сипух. Птицы были приобретены в Калининградском зоопарке. Их поселили в самом темном помещении павильона «Попугаи»,
Рассмотреть новых жителей зоопарка не так-то просто. Сипухи — птицы ночные, очень пугливые и осторожные.
Для того, чтобы увидеть, что же делают птицы, когда их никто не беспокоит, сотрудники зоопарка установили в вольере камеру видеонаблюдения. Оказалось, что ночная жизнь в клетке кипит.
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В октябре прошлого года в Гродненском зоопарке появилась пара удивительных и необычных сов - сипух. Птицы были приобретены в Калининградском зоопарке.
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