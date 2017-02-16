17 февраля свой День Рождения отмечает «БелТрансСпутник». Белорусский портал TUT.BY благодарен за сотрудничество и желает компании процветания, надежных партнеров и покорения новых вершин.

«БелТрансСпутник» — сертифицированный поставщик навигационных автомобильных систем в Беларуси. Среди задач, которые ставит перед собой компания, — оперативное реагирование на вопросы и потребности клиентов, надежность работы оборудования с пожизненной гарантией, точность и достоверность получаемых в системе данных, а также постоянное внедрение новых технологий во все сферы работы. Кроме того, компания является участником конкурсов и выставок, среди которых Белорусская транспортная неделя, TELTONIKA, TIBO.

ЧУП «Белтрансспутник»

УНП 190 604 746





















