МИНСК, 17 фев — Sputnik. После премьеры международного музыкального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ было запущено голосование в приложениях проекта и на сайте НТВ, в первые 48 часов после старта голосования 92 юных вокалиста собрали 120 тысяч лайков, что стало еще одним рекордом проекта "Ты супер!".

Вечером, 11 февраля, на телеканале НТВ состоялась громкая премьера международного музыкального конкурса "Ты супер!". Оригинальный проект телеканала дарит шанс талантливым детям заявить о себе. В беспрецедентном для российского телевидения шоу участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, ребята из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Партнером конкурса выступило международное информационное агентство и радио Sputnik, которое помогло организовать поиск музыкальных дарований в странах СНГ и Балтии.

Премьерный выпуск шоу принес телеканалу НТВ первое место в прайме с долей 12,4%. "Ты супер!" привлек на канал женскую аудиторию в возрасте 45+ и обеспечил НТВ лидерство в своем слоте 20:00-22:30 (12,4%), что позволило обойти Россию 1 (11,9%) и Первый канал (11,8%).

Проект стал успешным и в digital среде. Прямую трансляцию первого выпуска "Ты супер!" на сайте и в приложениях НТВ, а также на онлайн-ресурсах международного агентства Sputnik смотрели более 60 тысяч человек. За первый день показа первый день отборочного тура всего посмотрели более 200 тысяч раз.

Музыкальное шоу НТВ сплотило страны, города и стерло географические границы. Жители регионов и областей, округов и краев объединились, чтобы вместе проголосовать за представителей своего города, поселка или небольшой деревни, а местные СМИ призывают поддержать соотечественников. Личные страницы конкурсантов в социальных сетях пестрят тысячами восторженных отзывов и пожеланий на разных языках.

К обычным людям присоединились и звезды шоу-бизнеса. Селебрити из России и стран-участниц конкурса приходят на съемки, чтобы помочь юным талантам справиться с волнением. Так, в первых выпусках программы за вокалистов переживали Филипп Киркоров, Валерия, Гарик Мартиросян, Федор Бондарчук, Евгений Папунаишвили, Яна Батыршина и легенда Голливуда Кэри-Хироюки Тагава. Звездные гости и члены жюри — Елка, Виктор Дробыш, Маргарита Суханкина и Стас Пьеха — размещают в социальных сетях фотографии с юными вокалистами и рассказывают о проекте.

Не обошли шоу стороной и телекритики. Музыкальный конкурс был в списках рекомендованных к просмотру проектов в ряде российских СМИ, среди которых "Российская газета", "Вечерняя Москва" и другие. Телеобозреватель "МК" Александр Мельман прокомментировал премьеру НТВ: "Здесь важна тональность, чистая нота. Не притворство. Ведущий Вадим Такменев в "Ты супер!" необыкновенно точен, абсолютно искренен, всей душой с ними, с детьми. Здесь нет никакого пиара. Вернее, есть, но в самом хорошем смысле. Все — и ведущий, и жюри — необыкновенно пронзительны, сами светятся. От счастья и от сострадания, наверное. И каждый пережил трагедию семейных отношений. После такой передачи сам становишься добрее. Ну хоть немножко, чуть-чуть. А если так каждый из зрителей? Доброты тогда в мире будет больше. Хотя бы на капельку".

Второй день отборочного тура НТВ покажет в субботу, 18 февраля, в 20:00.

От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Музыкальное шоу проводится при поддержке министерства образования и науки России.

Международное информационное агентство и радио Sputnik является партнером проекта и внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.