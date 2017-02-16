Американский рок-музыкант Ник Лутско использовал в качестве текста для эмо-песни посты в Twitter, написанные президентом США Дональдом Трампом. Трек выложен на YouTube -канале комедийного коллектива Super Deluxe, который создал для исполнителя музыкальное видео.

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Как написала команда Super Deluxe в своем Twitter , они заметили, что «твиты Трампа выглядят как текст для эмо-песни начала 2000-х годов, так что мы создали такую». Среди прочего, в песню посты американского президента, в которых он жалуется на критику со стороны американских СМИ и называет Мэрил Стрип самой переоцененной актрисой Голливуда.

Эмо — стиль рок-музыки, появившийся в середине 1980-х. Ранее его называли «эмоциональный хардкор-панк».

На данный момент видео уже посмотрели более 500 тысяч человек.