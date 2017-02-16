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Твиты Трампа превратили в эмо-песню
17.02.2017 11:03 — Новости Культуры | Tut.by
Американский рок-музыкант Ник Лутско использовал в качестве текста для эмо-песни посты в Twitter, написанные президентом США Дональдом Трампом. Трек выложен на
Эмо — стиль рок-музыки, появившийся в середине 1980-х. Ранее его называли «эмоциональный хардкор-панк».
На данный момент видео уже посмотрели более 500 тысяч человек.
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Американский рок-музыкант Ник Лутско использовал посты в Twitter, написанные президентом США Дональдом Трампом, в качестве текста для эмо-песни.
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