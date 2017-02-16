БРЕСТ, 16 фев — Sputnik, Дмитрий Босак. Репортажные фотографии траурных процессий и постановочные снимки с мертвецами можно увидеть на уникальной для Беларуси выставке в музее "Усадьба Немцевичей" в деревне Скоки, которая открылась в четверг.

Организатор фотовыставки "Прощальная память. Посмертная фотография как часть нашей культуры" некрополист и краевед Иван Чайчиц собрал более 30 снимков из семейных архивов, сделанных с 1930-х по 1990-е годы на территории Брестской области. На фото запечатлена традиция, которая, по его мнению, угасла к концу века.

"Сейчас мы от смерти дистанцированы"

Иван показывает совместный снимок со своим умершим в 33 года отцом.

"Я своего отца пережил на пять лет уже. Маме на фото тоже 33. Мне — 11, брату — 7. Не испугали нас эти снимки никак, сохранились. Даже мысли ни у кого из нас не было порвать или выкинуть", — говорит краевед.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Некрополист и краевед Иван Чайчиц собрал более 30 снимков из семейных архивов

Во время работы над путеводителем "Католический некрополь" Чайчиц собирал фотографии с недавно умершими по всей области. Специалист вспоминает, что люди охотно делились снимками. Однако многие от таких воспоминаний избавлялись — выбрасывали и сжигали.

"Они их боятся. Раньше люди жили ближе к смерти. Сейчас мы от смерти достаточно дистанцированы. Смерть происходит в больницах, домах престарелых или еще где-то. Раньше, когда люди проживали все в одном доме, и человек умирал, то это все происходило на глазах у ближних. Поэтому к ней относились по-другому. Ее не боялись", — объясняет некрополист.

Главные на похоронах — священник и фотограф

На выставке представлены фото похоронных процессий по католическому, православному и даже еврейскому обряду. Ее идея заключается в том, чтобы показать традицию прощания с усопшим, которая была развита в Беларуси в прошлом веке, но с приходом новых технологий и поколений постепенно ушла.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Жанр посмертной фотографии – ровесник самого фотоискусства

"Когда человек умирал, всегда приглашались два человека — священник и фотограф. Был специальный деревенский фотограф, который, кроме свадеб фотографировал и траурные процессии. В городе с этим было проще, потому что у многих была своя фототехника", — говорит Чайчиц.

По словам краеведа, эта культура на территории нашей страны стала развиваться после Первой мировой войны. До 1960-х годов фотографии делали постановочные — всех родственников и соседей выставляли определенным образом напротив гроба с телом. Позже стало преобладать репортажное фото с запечатлением процесса похорон. Современные снимки с траурных мероприятий брестчанину еще не попадались.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Раньше люди жили ближе к смерти

"Мне кажется, людей в 90-е годы уже заботили другие проблемы. Они были озабочены тем, как бы выжить в молодом государстве. Многие уезжали отсюда, многие приезжали сюда. Было просто не до фотографий, не до такой памяти", — считает организатор выставки.

Смерть как она есть

Жанр посмертной фотографии — ровесник самого фотоискусства. Перед тем, как прийти в Восточную Европу, он кардинально видоизменился.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На выставке представлены фото похоронных процессий по католическому, православному и даже еврейскому обряду

"Фотографы пытались убрать смерть и показать человека живым. Человека сажали, нарядно одевали, открывали глаза, если это было нужно. Если они не открывались, их дорисовывали. Использовали различные пудры, мази. Рядом стояли родственники. Это делалось, так как у многих не было денег, чтобы сфотографироваться при жизни. А, когда человек умер, — это была последняя возможность его запечатлеть. Посмертное фото умерло вместе с Викторианской эпохой. У нас, на территории современной Беларуси, жанр развился немного по-другому. Здесь смерть показана такой, какая она есть", — поясняет некрополист.

Традиция сохранилась в религиозной среде

Пришедший на выставку брестчанин Евгений рассказал, что в католической среде до сих пор популярна практика фотографирования умерших.

"Мои родственники и я — католики. Меня с самого детства таскали по похоронам. Это не очень приятные впечатления. Но, помню, там всегда были фотографы. Даже сейчас, когда пару лет назад я был в Литве на похоронах у родственников, это было точно так же. В более религиозной среде такая традиция еще есть. Люди, которые при этом присутствовали, до сих пор считают это нормальным", — поделился Евгений.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Уникальная для Беларуси выставка проходит в музее "Усадьба Немцевичей" в деревне Скоки

Организатор выставки Иван Чайчиц не берется думать, какие эмоции выставка вызовет у посетителей.

"Мы пока не знаем, какая реакция на нее будет у людей. Это первая выставка в Беларуси подобного характера. Здесь есть возможность прикоснуться к таинству этого ритуала. Смерть — это тоже таинство. Здесь видно, что не надо ничего бояться. Если у белорусов появится интерес к такой выставке, то, конечно, можно географию расширить", — предполагает краевед.

Выставка продлится до 16 марта.