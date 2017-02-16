﻿ Новый сезон "Голос. Дети" стартует в пятницу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новый сезон "Голос. Дети" стартует в пятницу

17.02.2017 12:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Четвертый сезон российского шоу "Голос. Дети" стартует уже в эту пятницу, сообщили в пресс-службе "Первого канала".

Новый сезон "Голос. Дети" стартует в пятницу
© Фото: PR НТВ
Участники шоу "Ты супер!" получили 120 тысяч лайков за 48 часов

Детский вокальный конкурс пройдет на российском "Первом канале" в четвертый раз. Для шоу свои заявки прислали около шести тысяч детей, из них жюри отобрало сотню лучших.

Первый выпуск четвертого сезона "Голос. Дети" выйдет в телеэфир уже в пятницу. Белорусы также смогут его увидеть — согласно ТВ-программе, шоу покажет телеканал "ОНТ" в 21:05.

Наставниками в новом сезоне конкурса будут Нюша, Дима Билан и Валерий Меладзе. Ведущим шоу теперь будет не только Дмитрий Нагиев, но и Светлана Зейналова.

Начнется "Голос. Дети", по традиции, со "слепых прослушиваний" — жюри не будут видеть детей, а выбирать их будут только "на слух". Прошедшие этот этап ребята уже попытают счастья в победе в конкурсе. Пока не известно, есть ли среди конкурсантов дети из Беларуси.

Шоу "Голос. Дети" в России снимают по франшизе аналогичного нидерландского шоу. Формат подобного вокального конкурса для взрослых и детей используют по всему миру.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди наставников шоу будут Валерий Меладзе, Нюша и Дима Билан - они будут готовить юных артистов к участию в популярном телепроекте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Твиты Трампа превратили в эмо-песню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика