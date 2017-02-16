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Новый сезон "Голос. Дети" стартует в пятницу
17.02.2017 12:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Четвертый сезон российского шоу "Голос. Дети" стартует уже в эту пятницу, сообщили в пресс-службе "Первого канала".
Детский вокальный конкурс пройдет на российском "Первом канале" в четвертый раз. Для шоу свои заявки прислали около шести тысяч детей, из них жюри отобрало сотню лучших.
Первый выпуск четвертого сезона "Голос. Дети" выйдет в телеэфир уже в пятницу. Белорусы также смогут его увидеть — согласно ТВ-программе, шоу покажет телеканал "ОНТ" в 21:05.
Наставниками в новом сезоне конкурса будут Нюша, Дима Билан и Валерий Меладзе. Ведущим шоу теперь будет не только Дмитрий Нагиев, но и Светлана Зейналова.
Начнется "Голос. Дети", по традиции, со "слепых прослушиваний" — жюри не будут видеть детей, а выбирать их будут только "на слух". Прошедшие этот этап ребята уже попытают счастья в победе в конкурсе. Пока не известно, есть ли среди конкурсантов дети из Беларуси.
Шоу "Голос. Дети" в России снимают по франшизе аналогичного нидерландского шоу. Формат подобного вокального конкурса для взрослых и детей используют по всему миру.
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Среди наставников шоу будут Валерий Меладзе, Нюша и Дима Билан - они будут готовить юных артистов к участию в популярном телепроекте.
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