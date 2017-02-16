«Все люди любят классику, только не все об этом знают», — считает Александр Чаховский, арт-организатор проекта «Классика у Ратуши». Еще пять лет назад он работал в IT, а потом резко изменил свою жизнь. TUT.BY узнал у Чаховского, кто из белорусских музыкантов мог бы играть в «Барселоне», почему на лучшие концерты перестали загонять школьников, а также как флешмобы, квесты и концерты под открытым небом делают классику популярной.



Во время концерта «Классика у Ратуши». Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Раньше загоняли школьников, теперь приходят хипстеры

В 2012 году Чаховский основал Музыкальный дом «Классика», который продвигает академическую музыку в формате, который близок и понятен простым зрителям. Зачем столичный айтишник так резко изменил свою жизнь?

— В какой-то момент понял: направление, которым я занимался, перестало меня интересовать. Это был своеобразный бег на месте. А классика мне нравилась всегда. В детстве учился в музыкальной школе, так что основы были заложены. Но скрывать не буду — на момент старта я очень многого не знал. Но всегда говорю: хочешь чему-то научиться — начни преподавать, хочешь узнать лучше классическую музыку — открой музыкальный дом.

После того как я в это ввязался, начал готовиться, участвовать в вебинарах, посещать какие-то круглые столы и больше вникать в дело. Есть такая книга «Бизнес в стиле «фанк» — ее написали два профессора Стокгольмской школы экономики. Вот и я начал свой бизнес в стиле «фанк» (авторы книги утверждают, что корпоративный мир должен стать более интересным, люди должны становиться креативными и т.д. — Прим. TUT.BY).

Самым известным проектом Музыкального дома стали субботние вечера «Классика у Ратуши с velcom», которые собирали аншлаги два сезона подряд. Популяризировать классику таким образом предложили в Мингорисполкоме, Музыкальный дом выступил арт-организатором.



Александр Чаховский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Опен-эйр — это специфический, даже променадный формат, когда люди не сидят, а прогуливаются, — рассказывает руководитель Музыкального дома «Классика» Александр Чаховский. — Если в концертном зале ты можешь сыграть симфонию, которая обычно состоит из четырех частей по 6−12 минут, то здесь надо использовать другие формы. Но в променадном формате классика хорошо «заходит». Мне кажется, проект «Классика у Ратуши» успел стать визитной карточкой нашего города.

Возле Ратуши исполняли произведения Вивальди, Моцарта, Штрауса, Михаила Клеофаса Огинского и других композиторов. Послушать шедевры классики могли даже те, кто не готов пока пойти на продолжительный концерт в филармонии.

Александр Чаховский уверен: музыкальный вкус надо развивать.

— Это как с физкультурой. Если человеку наплевать на себя в физиологическом плане — он не будет заниматься йогой, ходить на фитнес, не будет плавать в бассейне. Так же и с развитием музыкального вкуса, — объясняет Александр. — Правда, если в спорте ты видишь результат и решаешь: «О, красавчик! Буду ходить в зал», то здесь немного другая ситуация. Здесь надо работать над собой в ментально-интеллектуальном смысле.

Наш слушатель — это в первую очередь латентный любитель классической музыки. За счет нестандартного продвижения мы пытаемся вовлечь тех, кто классику пока особо не слушает. Например, Моцарт — это для всех, этим он и гениален. А потом, когда человек втягивается, его можно пригласить и на какое-то произведение Брамса, или Малера — это уже другая лига переосмысления.



Альпийский рог вместе с оркестром под руководством дирижера Ивана Костяхина. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— И как много у нас латентных любителей классики?

— Большого исследования мы, конечно, не проводили. Наверняка меньше, чем у Стаса Михайлова. К сожалению, — улыбается Александр. — Но у нас уже есть своя публика. Сейчас наблюдаю интересное явление. Раньше последней аудиторией на концертах классической музыки была молодежь в возрасте от 14 до 20 лет. Они приходили только тогда, когда их загоняли из школы. А сейчас ситуация меняется — люди приходят на наши концерты, много именно молодых людей, некоторых можно назвать хипстерами. Кому-то просто интересно попробовать, кого-то реально «торкает», как они говорят. И в этом что-то есть.

«Если бы белорусы играли в командах вроде „Барселоны“ — только тогда бы мы точно их знали»

Александр обращает внимание, что многие крупные музыканты с мировым именем — выходцы из Беларуси.

— Если бы наши соотечественники играли в командах вроде «Барселоны» — только тогда бы мы точно их знали. А наших звезд классической музыки обычный человек, к сожалению, сегодня не знает. Оксана Волкова поет в «Метрополитен-опера» — это театр № 1 в мире. Это как если бы белорусский актер снялся в голливудской картине. Надежда Кучер поет в «Гранд-опера» в Париже. Белорус Андрей Ковалинский — первая труба национального оркестра Франции. Пианисты Тимур Сергееня и Кирилл Кедук выступают с программами по всему миру. И это лишь некоторые имена.



Посетители концерта «Классика у Ратуши». Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

По мнению Чаховского, важно, чтобы о белорусских звездах узнали не только в столице, но и в регионах.

— Представьте: в Барановичском университете есть замечательный зал для выступлений на 500 мест, с отличным концертным роялем! — говорит Александр Чаховский. — Конечно, в Минске есть зал филармонии — почти на 700 мест, но он постоянно расписан. Другой такой площадки в Минске нет. А в Барановичах вполне можно проводить концерты. Раз в месяц организуем мероприятие, и люди идут. Спрос есть, потому что в городе больше классического ничего нет. Очень интеллигентная собирается публика.

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Есть ли у Беларуси свои великие композиторы, классики? Музыкальный дом «Классика» старается доказать, что есть. Об одном из них в 2013 году сняли короткий ролик. Спортсмены, телеведущие, артисты напомнили о Станиславе Монюшко, авторе песен, оперетт, балетов и опер.

Александр вспоминает, как в советское время государственный симфонический оркестр каждую неделю давал большой концерт в большом зале Белгосфилармонии.

— Каждую неделю была новая программа — и полный зал людей. Сейчас у них один концерт в месяц — налицо определенная стагнация. Но можно возродить то, что было. И нужно. Для этого надо показывать, насколько классика бывает разная. Мне кажется, нам это удается.

Некоторые площадки, на которых традиционно исполняют классические произведения, только укрепляют стереотипы. Например о том, что классика это скучно. Хочется такие стереотипы развеивать.



Музыканты во время концерта «Классика у Ратуши». Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Например, для тех же хипстеров классику можно преподносить в привычной для них атмосфере. Сейчас очень модны арт-пространства. Нам недавно написали ребята из одного из них, просят выступить — возможно, мы вместе с ними что-то сделаем. Почему нет? — говорит Александр. — Или еще вариант, над которым мы думаем. Богатые люди у нас есть — это видно хотя бы по автомобилям в городе. Ну хочется людям побыть где-то в шубках, вечерних платьях, общаясь и слушая классику? Пожалуйста.

Это такая ролевая игра вроде премии «Оскар». Входной билет может стоить 150−200 долларов, за эти деньги фуршет, напитки, интересная подача концерта. Практика показывает: два отделения по часу на концерте в филармонии — это утомительно для людей, передоз. А такие концерты можно делать из трех не похожих друг на друга блоков. Скажем, сначала симфоническая музыка, потом скрипач играет концерт с оркестром, а в третьем отделении — оркестр и оперные артисты.

Но есть проблема с помещениями, где это можно было бы проводить. В Несвижском замке есть театральный зал, но в нем только 110 мест. Чтобы окупить качественную пафосную историю, необходима площадка на 250−400 мест. Но, в принципе, в Минске мы уже на подступах к такому проекту.

Реальность и мечты: флешмобы, квесты и классика для детей

Приблизить классику к народу Музыкальному дому помогают и флешмобы. Этот формат Чаховский использовал не раз.

— Или вот еще форма — квесты. Люди их сейчас любят. И это снова элемент игры, — говорит Александр. — Мы разработали театрализованный квест по Несвижскому замку. Цель — познакомить с историей нашей страны. Люди встречаются с князем, с придворными, попадают в помещения, куда экскурсии обычно не заходят, слушают классическую музыку.

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Вот как выглядят оперные флешмобы в Минске.

Классика может быть интересна детям, уверен Чаховский. Не случайно же для этой возрастной аудитории писали и композиторы.

— У Сергея Прокофьева есть симфоническая сказка «Петя и волк». У Бриттена есть произведение «Давайте создадим оперу» — дети знакомятся с оперным театром, и «сочиняют» свое произведение. Существуют разные интерактивные истории. Мы об этом думаем. Музыкальное образование может быть доступным. Но для этого нужно, чтобы билеты на эти концерты стоили рублей пять. Но надо же оплачивать помещения, работу музыкантов, так что выходит не меньше десяти рублей за билет. Получается, что нужна поддержка, спонсоры… Такой проект должен быть выгоден всем.



Похоже, джазовые концерты у Ратуши, а потом и «Классика у Ратуши» смогли расшевелить Минск. В городе заговорили о легализации уличных музыкантов — им подумывают предоставить площадки для выступлений в подземных переходах. Но это уже совсем другая история. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Привлекать к исполнению классической музыки можно не только детей, но и взрослых. Александр Чаховский объясняет один из возможных форматов.

— В любом коллективе наверняка найдутся люди, которые учились в музыкальных школах, умеют играть на определенных инструментах. Можно объединить в концертной программе выступления как любителей, так и профессионалов. Это неимоверно сильная штука для командного духа, мотивации людей. Представляете, если бы деньги тратили не на рестораны на корпоративах, а на что-то такое. Тут есть и момент музыкотерапии: когда вы не только слушаете, но еще и сами музицируете. Это здорово.

Руководитель Музыкального дома «Классика» видит проблему в том, что сегодня в Беларуси взрослых людей почти не учат игре на классических инструментах.

— Вот хотите вы, например, научиться играть на гобое. А где это сделать? Как? Знаю, что по таким инструментам есть несколько курсов для взрослых в музыкальных школах, но кому об этом известно? Я и сам об этом не знал. Было бы хорошо заполнить этот пробел.



Выступление Государственного академического симфонического оркестра под управлением народного артиста Беларуси маэстро Александра Анисимова. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во время работы над проектом Александр Чаховский заметил: в государственных учреждениях культуры люди соскучились по нормальному человеческому общению.

— А тут я вижу, что люди получают от проекта кайф. Музыканты приходят со своими идеями, проектами — а тут нет барьера, когда ты к директору можешь прийти только в какой-то день, записавшись на прием. Людям это приятно. Да и для себя я понял: это такой кайф, заниматься тем, что тебе нравится. Ты почти каждый день находишься на бесплатном музыкальном концерте. После предыдущего занятия у меня ощущение такое: как будто человек, который много-много-много работает, вдруг попадает на отдых на Канарах. И подготовка к концертам, и сами концерты для меня с точки зрения духовной — медитативно-отпускной момент.



Во время концерта «Классика у Ратуши». Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Когда все и так хорошо — мечта у вас есть?

— Наверное, мечта такая: чтобы у Музыкального дома «Классика» когда-нибудь появилось свое здание. Чтобы туда можно было приходить не только послушать классику, но и ей поучиться.



Посетители концерта «Классика у Ратуши». Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



