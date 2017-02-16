«Радио-Витебск» и областной военкомат проведут накануне Дня защитников Отечества акцию «Призыв» . Нужно побрить голову наголо и пройти курс молодого бойца. И есть шанс получить в подарок скутер — приз от телерадиокомпании «Витебск».



Фото: Сергей Гудилин

Участником акции может стать парень или мужчина, который отслужил или служит в армии. Это относится как к срочникам, так и к резервистам, а также к офицерам запаса и в отставке. Если вы подходите по этим критериям, то приходите 21 февраля в 15.00 в военкомат (ул. Ленинградская, 18). Возьмите с собой военный билет.

Не могут участвовать в акции мужчины, уже подстриженные наголо или облысевшие.

Вначале защитникам Отечества предстоит пройти курс молодого бойца: разобрать и собрать автомат, надеть на скорость противогаз. Затем — процедура стрижки наголо. Каждого участника сфотографируют, и каждому снимку присвоят порядковый номер. Среди них в лотерее и разыграют приз — скутер RY50QT-16 (II).

Имя победителя объявят с 19 до 20 часов 23 февраля в эфире «Радио-Витебск» — в передаче «Хорошее время». Розыгрыш покажут в это же время в телепередаче «Вечерний Витебск» на канале «Витебск». За новостями акции можно следить здесь .

Как узнала газета «Витебские вести», побрить голову наголо согласны даже женщины. От представительниц слабого пола организаторы не требует, чтобы они проходили военную службу.