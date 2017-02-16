﻿ В Витебске накануне 23 Февраля побреют голову наголо всем желающим. Согласны даже дамы. 21.by
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В Витебске накануне 23 Февраля побреют голову наголо всем желающим. Согласны даже дамы

17.02.2017 13:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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«Радио-Витебск» и областной военкомат проведут накануне Дня защитников Отечества акцию «Призыв». Нужно побрить голову наголо и пройти курс молодого бойца. И есть шанс получить в подарок скутер — приз от телерадиокомпании «Витебск».


Фото: Сергей Гудилин

Участником акции может стать парень или мужчина, который отслужил или служит в армии. Это относится как к срочникам, так и к резервистам, а также к офицерам запаса и в отставке. Если вы подходите по этим критериям, то приходите 21 февраля в 15.00 в военкомат (ул. Ленинградская, 18). Возьмите с собой военный билет.

Не могут участвовать в акции мужчины, уже подстриженные наголо или облысевшие.

Вначале защитникам Отечества предстоит пройти курс молодого бойца: разобрать и собрать автомат, надеть на скорость противогаз. Затем — процедура стрижки наголо. Каждого участника сфотографируют, и каждому снимку присвоят порядковый номер. Среди них в лотерее и разыграют приз — скутер RY50QT-16 (II).

Имя победителя объявят с 19 до 20 часов 23 февраля в эфире «Радио-Витебск» — в передаче «Хорошее время». Розыгрыш покажут в это же время в телепередаче «Вечерний Витебск» на канале «Витебск». За новостями акции можно следить здесь.

Как узнала газета «Витебские вести», побрить голову наголо согласны даже женщины. От представительниц слабого пола организаторы не требует, чтобы они проходили военную службу.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Вначале защитникам Отечества предстоит пройти курс молодого бойца: разобрать и собрать автомат, надеть на скорость противогаз. Затем - процедура стрижки наголо.

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